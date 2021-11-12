【M+開幕】逾百市民提早到場等候　有市民冀館方勿審查藝術作品

▲ 西九M+博物館今（12日）早10時正式開幕。早上9時許已有過百市民到場等候。（梁偉榮攝）

西九M+博物館今（12日）早10時正式開幕。早上9時許已有過百市民到場等候。有市民希望館方不要審查作品，認為藝術作品不會推翻政府；亦有市民認為不應展出具爭議性作品。

市民Jennifer指因有朋友的作品在M+展出特意前來支持，指希望官方不要審查藝術作品，認為作品不會推翻政府，只會啟發市民的思想。她又認為，往來M+的交通並不方便，認為館方應該增設接駁巴士。

即睇焦點M+藏品：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

對於M+未有展出內地異見藝術家艾未未的《透視研究》系列作品，市民李先生指，不感失望，認為穩定最重要，又指現時有國安法，具爭議性的作品就不應該展出。他又表示，其女兒正在外國讀藝術，希望拍攝展品給女兒看，期望女兒將來能學有所成，回來後也能有所貢獻。

市民何先生就指對艾未未的作品最感興趣，認為艾未未很有名，且作品具爭議性，希望可以親自觀賞，又指將來若再展出艾未未的其他作品，將再次前來。他又指自己亦去過紐約的現代藝術博物館，相信M+能與之媲美。

▼ 點擊圖片放大 +2

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃小冰