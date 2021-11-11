【入職條件】首輪教師基本法測試明年1月舉行　15題MC答中8題方為合格

▲ 教育局今向全港公營中小學發出通告，公布新聘任教師必須通過《基本法》測試的要求及相關細節。（資料圖片）

教育局今日（11日）向全港公營中小學發出通告，公布由2022／23學年起，所有公營學校新聘任教師必須通過《基本法》測試的要求及相關細節，第一輪測試將於下年1月8日舉行，有意參加測試者可由11月15日起透過網上系統提交申請，申請截止日期為11月26日。有關測試結果只適用於下學年新聘任的常額教師。

教育局發言人表示，22/23學年起，公營學校新聘任的常額教師，包括新入職教師、轉校教師、及月薪臨時教師，不論職級，必須在《基本法》測試取得及格，方可獲考慮聘用。教育局將於下年1月及2月，以先導形式為教師舉辦兩輪《基本法》測試，結果只適用於下學年的新聘任教師。教育局指，有關測試的內容及形式，參照公務員事務局的相關安排，時間為20分鐘，如在15題多項選擇題中答對8題或以上，即在滿分100分中取得53分或以上，會被視為及格。如有關教師曾參加公務員事務局舉辦的《基本法》測試，並取得以上及格分數，會被視為已符合相關要求。

教育局又指，公營學校聘用新學年的常額教師及月薪臨時教師前，必須查核他們是否於測試取得及格成績， 並將測試成績副本夾附在遞交至教育局的文件中 。 例如，資助學校須在《資助學校聘任教學人員表格》填報有關資料等。學校如未能提供相關測試成績副本，或有關聘任未符合要求，學校須把多付的薪金退還。



發言人表示，局方會參考是次經驗，探討日後採用的模式，例如考慮委託提供考評服務的機構、以自負盈虧模式舉辦測試。另外，如公務員事務局更新招聘公務員的《基本法》測試或相關測試，局方亦會參考該局的經驗和意見，訂定2023／24學年及往後的安排。發言人補充，現階段有關測試要求不適用於日薪代課、按「以英語為母語的英語教師」計劃聘用及以現金津貼支薪的教師，局方將循序漸進考慮日後把有關要求推展至其他學校。

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記者：黃悅晴