【提防熱量】秋冬蜜糖水潤喉慎防高卡陷阱　營養師：2湯匙蜜糖=半碗飯熱量

▲ 註冊營養師盧綺欣提醒各位減肥戰友，不可忽視蜜糖的卡路里。

近來天氣開始轉涼乾燥，蜜糖水相信是大家的潤喉首選。

今天與減肥戰友Betty見面時，她問︰「網上流傳蜜糖水功效多，既滋潤又抗氧化，更加可預防感冒！我也可以飲蜜糖水嗎？」

我回應︰「蜜糖與普通白砂糖營養價值分別不大啊！」

Betty驚訝地說︰「我昨天逛街時，才花了數百元買了一瓶蜜糖呢！」

每湯匙含64卡

我解釋︰「其實，每100克蜜糖含約83克糖，所以，蜜糖的卡路里並不低，每湯匙含64卡。蜜糖比起白砂糖的確含有較多維他命B1、B2、B6、C及礦物質包括鈣、鎂、鐵和鉀等，而且蜜糖中亦有具抗氧化能力的黃酮類化合物，所以，被大眾認為比其他糖有營養價值之餘、更有增強抵抗力等功效。可是，這些營養素分量並不算多，並不建議以蜜糖作為這些營養素的主要攝取來源。而且，蜜

糖屬於游離糖，建議每日攝取不多於總熱量的10%呢！」

▲ 蜜糖不宜多吃，每日限於兩茶匙內便足夠。（iStock圖片）

每日限用兩茶匙

我揶揄Betty又被騙後，她楚楚可憐地問︰「我用多些開水稀釋蜜糖，每次用兩湯匙可以嗎？稀釋了不會太甜的。」

我被Betty氣壞了︰「即使用再多水稀釋，你還是喝了兩湯匙蜜糖，足足半碗飯的卡路里呢！每日限於兩茶匙內吧！」

撰文：尚營坊註冊營養師盧綺欣