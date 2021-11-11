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【郭位卸任】郭位主張「政教分離」無聯署撐國安法　曾捲大學排名「篤數」風波

社會 18:12 2021/11/11

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城大校長郭位在任超過13年，主張「政教分離」，無參與聯署聲明支持訂立《港區國安法》。（資料圖片）

香港城市大學校長郭位將於2023年5月約滿後不再續任，他在任至今逾13年，主張「政教（政治與教育）分離」，前年反修例風波曾被學生批評鮮有露面，翻唱二創歌曲《找郭位》的學生據報事後遭懲處；郭位無參與聯署聲明支持訂立《港區國安法》，也是唯一一名大學校長無參與「香港再出發大聯盟」；其任內城大國際排名上升，但曾捲「篤數」風波。

【郭位卸任】城大校長郭位2023年約滿後不再續任　結束長達15年校長任期，詳情即看：【下一頁】

美籍台灣學者郭位現年70歲，是電子系統與核能可靠度設計研究專家，自2008年5月14日起出任城大校長，曾兩度續約，至今在任逾13年，倘他如期於第3屆任期2023年屆滿後卸任，總任期將長達15年，是歷來任期最長的城大校長。

反修例期間曾拒絕與學生公開對話　懲處二創歌《找郭位》翻唱學生

郭位任內先後經歷2014年佔領運動和2019年反修例風波，反修例風波期間，多間大學成為衝突現場，城大校長辦公室遭受破壞，郭位亦曾拒絕與學生公開對話，被指鮮有露面、引起學生不滿。

當事有網民二次創作歌曲《找郭位》（原曲為《開學禮》），嘲諷城大校園封起圍板、郭位未有現身等情況等；據報事後1年，去年有翻唱及發布歌曲的學生遭校方紀律處分，涉事學生須向郭位寫道歉信，並禁足校園一段時間。

不過，前年理大衝突一役，郭位曾親身到理大校園，表示希望向身處現場的城大學生了解情況，最後未能接觸相關學生便離去。

無參與「再出發大聯盟」　強調政治與教育分離

《港區國安法》去年7月實施前，本港5間大學校長曾發聯署聲明支持，指理解訂立國安法的必要性，3間大學包括城大、浸大及科大校長未有參與，郭位與日前宣布提早離任的科大校長史維，均無簽署。前特首董建華和梁振英牽頭成立的「香港再出發大聯盟」，本港11間大學校長之中，獨欠郭位無參加，當時城大發聲明強調謹守「教研合一、政教分離」，稱是大學內閣集體商議郭位不加入大聯盟。

他在任期間，城大開辦全港首間動物醫學院，並落實在東莞建立分校，預計2023年起正式招生，城大國際排名亦有所提升，但該校於2017年曾捲「篤數」風波，皮傳媒揭發遞交予國際排名機構QS的學生人數，較本港教資會數字少3成，被質疑「報細數」，誇大師生比例，獲得較高評分；城大當時否認指控，強調所提交數據均有嚴格審核。

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記者：馮琪雅

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