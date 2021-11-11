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【5G巴士】即日起九巴APP可查個別路線實時車程預計時間　200部巴士設免費5G Wi-Fi

社會 18:15 2021/11/11

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

九巴200部巴士設免費5G Wi-Fi。（九巴提供）

九巴宣布即日起，為個別路線提供實時車程預計時間，乘客可查閱相關路線的總行車時間。另外，本月起部分路綫將提供5G Wi-Fi免費上網服務。

九巴表示新功能「實時預計車程」，可根據交通情況，實時預計行車所需時間，如行經路段發生交通事故導致擠塞，預計車程時間會作出更新。乘客可透過安裝在相關巴士總站的顯示屏、掃瞄巴士站的二維碼，或透過手機應用程式App1933內新增的「預計車程」功能，查閱相關路線的總行車時間，方便計劃行程。而屯門、元朗及天水圍的多個巴士站已率先安裝顯示屏和二維碼，計劃逐步推展至50個地點。

另外，九巴於本月起，陸續為9條主要行走北區、屯門、元朗及天水圍的巴士提供5G Wi-Fi免費上網服務，涉及巴士200部。5G巴士的車頭位置均貼有5G貼紙，乘客可免費使用 5G Wi-Fi服務，每節使用30分鐘，每日無限節數。

在上述200部5G巴士亦會增設無線充電器，方便乘客即使沒有攜帶充電線，亦可利用乘車時間為手提電話充電。無線充電器設於巴士下層後排位置，合共4個，支援具Qi無線充電功能的手提電話。

5G巴士服務路線：

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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