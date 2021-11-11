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【Music Panda】大談夢想黃淑蔓望25歲前上紅館　鄭欣宜恨嫁好老公：要無限生仔

娛樂 18:25 2021/11/11

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鄭欣宜跟黃淑蔓於網上平台合唱

鄭欣宜(Joyce)跟黃淑蔓(Feanna)亮相網上平台Music Panda，二人除合唱外，為配合今次「成長」的主題，她們邊唱邊談，由入行講到未來，Feanna大談情傷經歷，Joyce即說要現場借雪櫃雪卵生無限細路仔，全程有講有笑。

Joyce跟Feanna同樣是年青時入行，都經歷邊讀書邊工作的階段，Feanna入行六年，談及過去一邊發展歌唱事業一邊完成學業，她坦言都幾辛苦，不過從來無因為工作影響學業，一直都努力兩邊兼顧。

鄭欣宜跟黃淑蔓接受KB訪問。

至於Joyce記起當年在加拿大讀書時，曾經因為狗仔隊跟入學校偷拍，令她覺得沒有安全感，以及感困惑，兩人都感恩身邊的老師和同學體諒，亦視他們為「正常人」。

鄭欣宜跟黃淑蔓可說一見如故。

二人亦大談夢想，Feanna謂目標是25歲前踏上紅館舞台，主持人KB即取笑她，指出根本不用等25歲，他說：「現在可以就坐巴士去紅磡。」至於Joyce給未來十年的自己，就直言要搵到好老公，她說：「要無限生仔。」

節目中當唱到Joyce的《先哭為敬》時，Feanna自言並非眼淺的人，她上一次流淚，就是因為分手被hurt而大哭好多場，更自虐去唱K，點唱吳雨霏《告白》和《逼得太緊》，更一邊唱一邊喊。

除了分手會喊，Feanna感動都會喊，她透露近來拍了電影，經常都被導演搞到喊，直言導演：「人面獸心，日日整喊我。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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