【死因研訊】曾任逾130次專家證人　勞子僖︰醫生應履行社會責任

▲ 港大及中大醫學院婦產科榮譽教授勞子僖。（郭詩詩攝）

伊利沙伯醫院33歲孕婦因催生引發羊水栓塞亡，死因庭日前裁定死於不幸（即看：下一頁），案件塵埃落定，但庭內庭外爭議仍不斷。擔任專家證人之一的勞子僖在庭上火爆十足，直指若涉事醫生「有用過腦診斷」就可以診斷孕婦確診羊水栓塞，形容案件不幸，但可以避免。

曾擔任逾130次專家證人，勞子僖形容工作「辛苦又困身」，但為了履行社會責任，願意任專家證人，期望可在庭上以自身專業道出事實，指出錯誤，避免悲劇再發生。

伊利沙伯醫院一名孕婦2016年分娩期間，因催生及引產後，引發羊水栓塞亡；5年後死因聆訊展開，港大及中大醫學院婦產科榮譽教授勞子僖擔任死者家屬專家證人，庭上批評院方不應為死者引產及催生，直指是次事件可以避免發生，雖然羊水栓塞比較罕見，但「有用過腦診斷」並不難。

連續多天的審訊，孕婦最終被裁定死於不幸；事隔一星期，勞子僖應邀受訪，重提庭上「火爆言論」，他直言批評本應適可而止，但對方律師要求「畫公仔畫出腸」，故作出如此評論；案後雖獲同儕醫生讚「講人話」，但他形容任專家證人逾130次，今次是最不開心的一次。

勞子僖任職婦產科醫生多年，最看重是健康的人不應因醫生疏忽喪命：

醫生是『Licence to Kill』，如你大意、無認真想清楚，就可能因為意外及過失導致病人死亡。

他說，即使近年孕婦分娩死亡數字少，予人「生仔不會死」之感，但身為婦產科醫生，仍不可掉以輕心，「再罕見、再不尋常都有機會發生」。

他表示，很多醫生選擇婦產科，全因迎接新生命是件樂事，但看似容易的產科，同時亦可以好複雜，很大程度上影響孕婦一家的幸福；若因疏忽致悲劇發生，或令孕婦丈夫對子女產生憎恨：

每次幫小朋友慶生，同時就是妻子的死忌。

勞子僖已逾百次擔任專家證人，早年亦為藝人劉美娟及張崇德長子夭折一案，於醫委會聆訊作供。他坦言專家證人工作「困身」，賺錢一定不及「執仔」多，惟任專家證人要「有本事、有膽識、有原則」，盼履行社會責任，以自身專業道出真相。他說：

醫生盡力醫治病人外，在行業上、社會上，當發生一些事的時候，應將錯誤指出，找出答案，阻止同樣的悲劇再發生。

他又慨嘆當下醫生「一代不如一代」︰

如果你個腦不懂去想，永遠都不會知道真相，其實好簡單，一面寫時間及發生何事，好容易知其實是發生緊咩事。

勞子僖現時已經退休，他希望醫生除了要盡心盡力照顧病人外，也應要有使命感，對社會有貢獻，維持行業的專業水平，而並當醫生非只是一份「搵錢」、安穩的工作。

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記者：郭詩詩