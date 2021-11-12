【死因研訊】勞子僖引文獻解釋風險　批是次「悲劇」可以避免

▲ 勞子僖寄語醫生應以病人為中心。（郭詩詩攝)

33歲孕婦在2016年於伊利沙伯醫院注射催生素分娩後大量出血，最終不治，死因庭日前裁定死者死於不幸（即看：下一頁）。專家證人之一的勞子僖事後以「一子錯，滿盤皆落索」來比喻是次案件，批評是次「悲劇」可以完全避免發生，因涉事醫生基於錯誤思維，沒有參考已發表的文獻指引，而作出錯誤的催生決定。

▲ 勞子僖曾引用至少5份醫學文獻解釋增加出現羊水栓塞的風險。（郭詩詩攝)

港大及中大醫學院婦產科榮譽教授勞子僖擔任死者家屬專家證人，他曾引用至少5份醫學文獻解釋，催產素會增加出現羊水栓塞的機會率約1.5至5.6倍；另會令宮縮過密的風險增0.69至2倍等；分娩時使用真空吸引術亦增加相關風險1.9至36倍；羊水栓塞的表徵包括有嘔吐、休克、低血壓及產後出血等，若有留意孕婦情況，應可推斷她有羊水栓塞。

香港婦產科學院案後發聲明提到，每10萬名孕婦中，約有1至8人有羊水栓塞，引產、真空吸引助產等「軟風險」，或令羊水栓塞略增，但勞子僖坦言，聲明只提到風險很低，惟處理病人時，絕對風險可以很低，若施加其他程序，或致相對風險倍增，醫生應告知病人，治療前亦應考慮有關因素。

▲ 勞批評是次「悲劇可以完全避免發生」。(郭詩詩攝）

為了避免類似事件再次發生，勞寄語醫生在診症時不應太快「jump into conclusion」，應「停一停，諗一諗」；另應不斷進修，凡事要以病人為中心，視對方如親人，不可貪方便忽略病人的狀況，

作為一名婦產科醫生，你對每一個求診的女人、孕婦是親人、妻子等，你一定不想她有事，當你這樣想時，會簡單很多。

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記者：郭詩詩