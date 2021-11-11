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【M+開幕】九巴多條路線經西九文化區　「水上的士」設特別班次

社會 18:47 2021/11/11

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

M+博物館明開幕。（梁偉榮攝）

西九文化區M+博物館明日（12日）開幕，公衆首年可免費入場。M+共33個展廳，展出1,500件珍貴展品，西九文化區管理局董事局主席唐英年提醒市民，不要一次過參觀全部展廳，而是將每個展廳的藏品逐個欣賞和消化。詳情即看：【下一頁】

運輸署指，「水上的士」於開幕日及由本月14日起逢星期日及公眾假期下午1時30分及下午2時40分由中環開出兩航班，經西九文化區到尖東，然後返回中環。

運輸署提醒，市民也可以透過港鐵至九龍站（E出口）或柯士甸站（D出口）、途經西區海底隧道20多條隧巴路線及以九龍站公共運輸交匯處為總站的6條專營巴士路線（九巴8、11、203E、215X、281A及296D號線）或3條專線小巴路線（26D、74D及77M號線），往返M+博物館。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃小冰
 

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