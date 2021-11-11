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【貨櫃漂流】港府接報深圳有貨櫃墮海漂流　海事處前日發現3個貨櫃擱淺並展開打撈

社會 18:59 2021/11/11

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海事處承辦商進行清理工作，清理墮海貨櫃散落的膠粒。（政府新聞處）

香港特別行政區政府表示11月8日接獲深圳市政府通知，指有一艘內河船在珠江口近岸海域沉沒，部分船上裝載的貨櫃墮海漂流，海事處於11月9日在香港國際機場以西水域發現3個貨櫃擱淺，隨即通知相關部門跟進事件，並展開打撈工作。

該批貨櫃載有羊毛、植物纖維、食物及塑料等物品，海事處收到消息後已加強海上巡邏。環保署已就事件啓動「海上貨物／物質溢漏應變計劃」及「應對境內發現大量海漂垃圾的指引」，通報相關部門（包括漁農自然護理署、食物環境衞生署、海事處和康樂及文化事務署），加緊留意海面及岸灘情況，並適時採取應對措施。

其中一個於大澳近寶珠潭海岸發現的貨櫃有少量膠粒散落，海事處已圍封現場及安排相關部門進行聯合清理行動。海事處會繼續加緊在海上巡邏，而環保署亦已派員在相關海岸進行實地監察，若發現有其他擱淺貨櫃或物品，會盡快安排清理行動，以減低事件對海洋及生態的影響。

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責任編輯：李榮忠

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