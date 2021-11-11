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【新冠肺炎】兩確診國泰機師均涉Delta「AY.43亞系」　港大分析兩病毒基因非完全一致

社會 19:13 2021/11/11

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兩確診國泰機師均涉Delta「AY.43亞系」，港大分析兩病毒基因非完全一致。（資料圖片）

衞生防護中心昨日（10日）公布，新增5宗確診個案，其中3人為機組人員，有２人乘搭同一班航班回港。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮相信如果是新近感染，大可能是在德國感染，但在德國何處感染暫時無法判斷，需要作基因排序，判斷這兩名個案是否同一個源頭或是來自不同源頭，以及檢測與那一些國家的病毒較吻合。詳情即看【下一頁】

衞生防護中心今日（11月11日）公布兩宗涉及本地貨機機組人員的個案（12376及12378），根據香港大學進行的全基因組測序分析顯示，兩宗個案均屬於「Delta」變異病毒株，基因排序十分相似，但並非完全一致。他們屬於「Delta」變異病毒株的AY.43亞系，於歐洲特別是德國十分常見。

同時，兩宗涉及本地貨機機組人員的個案（12376及12378）基因排序亦顯示與早前在香港確診的個案沒有關連。上述結果顯示12376及12378於外地受感染。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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