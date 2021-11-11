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【登山纜車】海洋公園進行纜車纜索更換工程　料於11月下旬完工

社會 19:17 2021/11/11

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海洋公園登山纜車進行5年一度的纜索更換工程。(資料圖片)

海洋公園登山纜車正進行5年一度、為期約3星期的大規模纜索更換工程，預計於11月下旬完工，屆時換上全新纜索的纜車將重新投入服務。

全長1.5公里的海洋公園登山纜車，自公園1977年開業便啟用至今，由2組循環纜索組成，接載訪客往返山下的海濱樂園和山上高峰樂園，訪客於纜車上可遠眺南中國海優美景色及鳥瞰公園部分景點。公園擁有2條獨立纜車系統，系統的纜索須5年更換一次，並按照編排交替進行，其中一組纜索更換工程於本星期展開。

海洋公園指，是次更換的纜索總長度約3公里，總重量約16公噸，過程中須動用多個大型機械協助。團隊按照歐洲原廠製造商以及機電工程署的要求，由法國專業纜車顧問督導下展開多項工序，包括將舊纜索從高空降下地面、再與新纜索接駁並回收、將新纜索運行至軌道、重新編接及測試等，預計於11月下旬完工。

海洋公園登山纜車概覽

原產地  意大利
製造商  意大利 Agudio 公司（現為 Poma Italia）
纜車數目 252輛（240輛為運營纜車，分佈在兩個系統之間，每條纜索120個車廂，另外12輛為維修進行中的車輛）
空車重量  500公斤
載客量 每小時4,000人（每架纜車可載6人）
最高點 海拔205米
行駛速度 每秒3.2米
單程行車時間 約8分鐘
鋼纜總長 每條3.2公里

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

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