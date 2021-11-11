【登山纜車】海洋公園進行纜車纜索更換工程 料於11月下旬完工
社會 19:17 2021/11/11
海洋公園登山纜車正進行5年一度、為期約3星期的大規模纜索更換工程，預計於11月下旬完工，屆時換上全新纜索的纜車將重新投入服務。
全長1.5公里的海洋公園登山纜車，自公園1977年開業便啟用至今，由2組循環纜索組成，接載訪客往返山下的海濱樂園和山上高峰樂園，訪客於纜車上可遠眺南中國海優美景色及鳥瞰公園部分景點。公園擁有2條獨立纜車系統，系統的纜索須5年更換一次，並按照編排交替進行，其中一組纜索更換工程於本星期展開。
海洋公園指，是次更換的纜索總長度約3公里，總重量約16公噸，過程中須動用多個大型機械協助。團隊按照歐洲原廠製造商以及機電工程署的要求，由法國專業纜車顧問督導下展開多項工序，包括將舊纜索從高空降下地面、再與新纜索接駁並回收、將新纜索運行至軌道、重新編接及測試等，預計於11月下旬完工。
海洋公園登山纜車概覽
|原產地
|意大利
|製造商
|意大利 Agudio 公司（現為 Poma Italia）
|纜車數目
|252輛（240輛為運營纜車，分佈在兩個系統之間，每條纜索120個車廂，另外12輛為維修進行中的車輛）
|空車重量
|500公斤
|載客量
|每小時4,000人（每架纜車可載6人）
|最高點
|海拔205米
|行駛速度
|每秒3.2米
|單程行車時間
|約8分鐘
|鋼纜總長
|每條3.2公里
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責任編輯：蘇文軒