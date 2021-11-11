【變種病毒】早前56歲英國輸入個案證感染Delta+　與首宗個案同航班座位相近

▲ 早前56歲英國輸入個案證感染Delta+，與首宗個案同航班座位相近。（經濟日報資料圖片）

本港早前出現首宗「Delta+」變種病毒個案，涉及一名英國抵港的62歲男患者，離港赴英前居薄扶林碧瑤灣21座，隨後飛抵英國，並於11月1日乘搭航班BA027返港。詳情請見【下一頁】

衞生防護中心今日指，繼續跟進所有涉及變異病毒株的輸入個案，進行全基因組測序分析，據最新測序分析，發現周日(7日)公布第12,374宗確診的56歲男子，亦屬「Delta+」AY.4.2亞系個案。詳情請見【下一頁】

中心稱，56歲男子曾與首宗「Delta+」變種病毒個案，乘搭同一航班BA027抵港，二人座位相近，分別為2B和2E，中心的流行病學調查仍然繼續。

AY.4.2為「Delta」變異病毒株新命名的亞系，根據世衞指，AY.4.2病毒自2021年7月起在世界各地開始增多。

截至2021年10月底，超過2.6萬個來自42個國家的AY.4.2基因排序已上載至網上基因庫（GISAID），當中大部分（93%）基因排序由英國通報，而AY.4.2於當地個案所佔比率亦逐漸上升。

有報告指AY.4.2可能比其他「Delta」變異病毒株更具傳播力，尤其在家庭成員之間。

現時，英國的初步分析指AY.4.2對比其他「Delta」變異病毒株並沒有明顯削弱疫苗功效。

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責任編輯：陳正怡