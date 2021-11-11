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【電競發展】數碼港聯同APRU舉辦首屆學生電競論文比賽　推動產業長遠發展

社會 20:24 2021/11/11

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數碼港聯同APRU舉辦首屆學生電競論文比賽，推動產業長遠發展。（資料圖片）

數碼港今日（11日）宣布由60家環太平洋地區知名大學組成的環太平洋大學協會（Association of Pacific Rim Universities , APRU）總部APRU國際大學中心已進駐數碼港。將會舉辦首屆APRU學生電競論文比賽及第二屆APRU 電競人才培育計劃，以推動電子競技產業發展。

數碼港夥拍APRU合辦首屆APRU學生電競論文比賽，旨在支持電競作為學術專業，一方面鼓勵學生就電競產業進行創新和優質的研究，另一方面推動電競產業研究的長遠發展，以豐富學生和大學在有關新興領域的學術資源和知識。

另外，數碼港將會再與APRU舉辦第二屆APRU電競人才培育計劃，目的是匯聚環太平洋地區的學生領袖，透過不同的學習體驗，培育他們成為電競產業的未來領袖，並促進行業健康蓬勃發展。計劃為期６個月，數碼港將透過工作坊、實習和創業體驗等方式，加深學生對電競產業的認識。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，熱烈歡迎APRU國際大學中心落戶數碼港。他指數碼港致力推動香港電競產業發展，培育電競人才，與APRU 合作舉辦學生電競論文比賽及第二屆APRU電競人才培育計劃，可以加深香港年青人對電競作為新興行業的認識，並建立同儕夥伴網絡，有利發展電競事業。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

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責任編輯：李榮忠

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