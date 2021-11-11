  • 22°C
香港時間 : 20211111日 (週四) 21:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】8個地方納入強檢　包括畢架山小學

社會 20:36 2021/11/11

分享：

熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

8個地方納入強檢，包括畢架山小學。（資料圖片）

政府今（11日）就強制檢測公告刊憲，由於8間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。

幼兒園／幼稚園

任何在10月29日至11月11日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於11月13日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心 派發的樣本瓶進行檢測，則須於11月15日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。11月9日至11月11日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 香港新界沙田樂景街 2-18 號銀禧薈 7 樓 701 號鋪心怡天地國際幼兒園 暨幼稚園（沙田校園）
  • 香港新界屯門屯門鄉事會路 94-110 號康利中心地下入口及 1 樓全層珈 琳幼稚園（屯門分校）
  • 香港新界元朗元朗泰祥街 14 號盛發大廈地下（部份）及 1 樓德怡國際 幼稚園╱幼兒園（元朗）
  • 香港新界荃灣福來邨永康樓地下福來邨錦全幼稚園
  • 香港九龍鑽石山龍蟠街 3 號星河明居平台 2 樓鑽石山靈糧幼稚園
  • 香港新界將軍澳陶樂路 9 號將軍澳培智學校
  • 香港新界元朗水邊圍邨疊水樓地下 2 室協康會水邊圍中心

小學

在10月29日至11月11日期間於香港九龍九龍塘義德道23號畢架山小學就讀五年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於11月13日或之前接受檢測。受檢人士若在11月9日至11月11日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

相關文章

【變種病毒】早前56歲英國輸入個案證感染Delta+　與首宗個案同航班座位相近
今日 19:26
【變種病毒】早前56歲英國輸入個案證感染Delta+　與首宗個案同航班座位相近
【新冠肺炎】兩確診國泰機師均涉Delta「AY.43亞系」　港大分析兩病毒基因非完全一致
今日 19:13
【新冠肺炎】兩確診國泰機師均涉Delta「AY.43亞系」　港大分析兩病毒基因非完全一致
【新冠肺炎】機場下周一起劃分「綠區」及「橙區」　分隔內地及其他地區抵港者
今日 17:53
【新冠肺炎】機場下周一起劃分「綠區」及「橙區」　分隔內地及其他地區抵港者

你可能感興趣

【變種病毒】早前56歲英國輸入個案證感染Delta+　與首宗個案同航班座位相近
今日 19:26
【變種病毒】早前56歲英國輸入個案證感染Delta+　與首宗個案同航班座位相近
【新冠肺炎】兩確診國泰機師均涉Delta「AY.43亞系」　港大分析兩病毒基因非完全一致
今日 19:13
【新冠肺炎】兩確診國泰機師均涉Delta「AY.43亞系」　港大分析兩病毒基因非完全一致
【新冠肺炎】機場下周一起劃分「綠區」及「橙區」　分隔內地及其他地區抵港者
今日 17:53
【新冠肺炎】機場下周一起劃分「綠區」及「橙區」　分隔內地及其他地區抵港者
疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 幼稚園 衞生防護中心 小學 香港

最高瀏覽

【溫柔嫲嫲】小三孫女考試得51分崩潰痛哭　嫲嫲一句話化解被讚最強家教
15:20 2021/11/10
【溫柔嫲嫲】小三孫女考試得51分崩潰痛哭　嫲嫲一句話化解被讚最強家教
【男神廚房X換命真相】譚俊彥爆最難相處拍檔　當眾開名曾被某女星指控非禮
11:09 2021/11/10
【男神廚房X換命真相】譚俊彥爆最難相處拍檔　當眾開名曾被某女星指控非禮
【好人好事】單親媽媽慳錢買3白飯1餸　食店老闆免費加餸︰小朋友要有營養成長
13:27 2021/11/10
【好人好事】單親媽媽慳錢買3白飯1餸　食店老闆免費加餸︰小朋友要有營養成長