【強制檢測】8個地方納入強檢　包括畢架山小學

▲ 8個地方納入強檢，包括畢架山小學。（資料圖片）

政府今（11日）就強制檢測公告刊憲，由於8間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。

幼兒園／幼稚園

任何在10月29日至11月11日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於11月13日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心 派發的樣本瓶進行檢測，則須於11月15日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。11月9日至11月11日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港新界沙田樂景街 2-18 號銀禧薈 7 樓 701 號鋪心怡天地國際幼兒園 暨幼稚園（沙田校園）

香港新界屯門屯門鄉事會路 94-110 號康利中心地下入口及 1 樓全層珈 琳幼稚園（屯門分校）

香港新界元朗元朗泰祥街 14 號盛發大廈地下（部份）及 1 樓德怡國際 幼稚園╱幼兒園（元朗）

香港新界荃灣福來邨永康樓地下福來邨錦全幼稚園

香港九龍鑽石山龍蟠街 3 號星河明居平台 2 樓鑽石山靈糧幼稚園

香港新界將軍澳陶樂路 9 號將軍澳培智學校

香港新界元朗水邊圍邨疊水樓地下 2 室協康會水邊圍中心

小學

在10月29日至11月11日期間於香港九龍九龍塘義德道23號畢架山小學就讀五年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於11月13日或之前接受檢測。受檢人士若在11月9日至11月11日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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責任編輯：李榮忠