【精英運動員】陳晞文延學11年終見畢業署光冀科科合格　蔡俊彥正休學備戰亞運

學生運動員既要專注訓練，亦要兼顧學業，可謂一心二用。滑浪風帆港將陳晞文及港隊花劍手蔡俊彥為備戰奧運，均抱著「讀書有心不怕遲，運動生涯則有限」心態，分別向港大申請延學11年及4年，其中陳晞文更是三度向港大申請延學，事隔11年後終重返校園，迎接畢業的署光，她笑言未來目標是「科科合格」；港大指，一直支持學生運動員雙軌發展，學生可彈性選修課程、延長修讀年期等，讓他們在學習的同時，全心投入訓練。

【精英運動員】港大今年有34名精英運動員入讀 田徑選手何鍵靈冀明年能參與亞運會，詳細內容：【下一頁】

▲ 滑浪風帆港將陳晞文。(陳國峰攝)

曾參與倫敦奧運及東京奧運的滑浪風帆港將陳晞文於2010年入讀港大文學院一年級，不過剛上大學數月的她，為出戰倫敦奧運，隨即休學備戰。其後為了能全程投入運動員生涯，先後再向港大申請延學。

風帆路上經歷約廿載，陳晞文說2016年失落里約熱內盧奧運資格，曾因而感到迷失，萌生退意，「自己向大學請4年假為奧運全職操練，但最後達不到目標」。後來，經中學老師的一番鼓勵，她發現自己仍心有不甘，決定向大學再度申請延學，迎戰東奧。

今年9月重返港大讀書，陳晞文除了讀英國文學外，還會進修人體動力學，期望了解更多運動及人體原理，有助未來嘗試教練工作，「長遠目標是想以自身經歷啟發年輕運動員，未來可再有港將拿到奧運風帆獎牌」。雖然淡出賽場，但其對於風帆項目的熱愛仍是深厚，她將於12月駕駛風帆首度夜戰維港，出戰與別不同的香港公開錦標賽，坦言十分期待在維港揚帆。

她又鼓勵有志投身全職運動員但因學業而感猶豫的年輕人，「讀書有心不怕遲，但運動員生涯、身體狀態就有限」。她笑言，自己延學11年破紀錄，現在終看到畢業的署光，未來目標是「希望科科合格」。

▲ 港隊花劍手蔡俊彥自四年級起接觸劍擊。(陳國峰攝)

今屆東京奧運掀起的劍擊熱潮，港隊花劍手蔡俊彥自四年級起接觸劍擊，他自問足夠熱愛劍擊，即使無練習時，「仍會不斷想著它，好像拍緊拖」。不過，他於2015年入讀港大經管學院後，最初並未想過要投入全職訓練，而是依照一般學生的升學路，打算先畢業再轉全職，「但發現自己當時分配時間未做得好，令兩者成績未如理想」。

他解釋，自己於二、三年級曾入住宿舍，惟紀律性不足，經常「好夜睡」，「有次同朋友打牌打到不願走，明明說好了一個時間，但打下打下又打多一個圈」。他稱，當時看到自己有機會衝上更高排名，可爭取更多的出蹲戰國際賽的機會，不想無辜負教練期望，終令他改變想法，於2018年開始休學，投身全職訓練，至今約4年。

他期望明年在亞運會有好成績，之後或會重返校園繼續課程，惟為能出戰三年後的巴黎奧運，「可能讀一個學期又休學」。他更笑稱，會計學系經常「考試考返以前讀過的內容，要科科合格比去奧運更難」。

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記者：洪芷晴