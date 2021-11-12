【精英運動員】港大今年有31名精英運動員入讀　田徑選手何鍵靈冀明年能參與亞運會

▲ 港大本學年共有31名經由「精英運動員推薦計劃」入讀的學生。(陳國峰攝)

港大本學年共有31名經由「精英運動員推薦計劃」入讀的學生，其中包括社會科學學士課程一年級學生容朗靜，及測量學課程一年級學生何鍵靈。二人雖不是全職運動員，惟同樣熱衷於自己的運動項目。

何鍵靈於去年香港舉辦的亞洲少年田徑錦標賽上一舉跑出57秒10打破400米香港青年紀錄，她指自己仍有2年時間完成青年組生涯，會仔細考慮是否適合成為全職運動員，而現時亦「以跑步為優先，始終運動員生涯有限」。她又為自己訂立目標，期望明年可跑出55秒的成績，即較現時快約2秒，打破香港紀錄。被問到如何令自己「進步神速」，她解釋，中學時一周只有3天時間練習，惟上大學後一周至少有5天訓練，雙倍訓練量下相信自己感達到目標。

▲ 測量學課程一年級學生何鍵靈。(陳國峰攝)

▲ 港大社會科學學士課程一年級學生容朗靜。(陳國峰攝)

香港女子花劍青年排名第4的容朗靜指，現時自己於成人組排名第10，期望未來能進身頭8名。她指，大學學業不算繁重，自己會盡量安排時間表，一周至少有一日可以全日訓練，平時亦會盡量於下午4點前完成所有課堂，「唯一問題是港大距離體院較遠」。

何鍵靈指，未來期望有機會參與明年的亞運會；容朗靜則指，希望未來參與亞洲青少年劍擊錦標賽，以及世界青少年劍擊錦標賽，但仍須視乎疫情。

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記者：洪芷晴