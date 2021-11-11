【第三針疫苗】教育局公布資助學校教職員可享1日針假　未打針者收緊至一周一檢

▲ 教育局公布資助學校教職員可享1日針假，未打針者收緊至一周一檢。（資料圖片）

教育局今日（11日）宣布，所有在資助學校合資格接種第三劑疫苗的教職提供「疫苗假期」一天，又將檢測要求由每兩星期調整至每星期進行一次。

教育局表示，所有在資助學校合資格接種第3劑疫苗的現職教職員，包括教學或非教學人員，若於今日或之後接種第三劑疫苗，翌日可享有「疫苗假期」一天，若有關教職員於上午接種，他們可選擇於接種當天的下午及翌日上午放取合共一天的「疫苗假期」。

另外，早前規定教職員以及經常出入校園的人士必須至少已接種第一劑2019冠狀病毒病疫苗，或每兩星期進行及完成一次檢測並取得陰性結果，現有關檢測要求由每兩星期 調整至每星期進行 及完成一次檢測。

在新的安排下，明日（12日）或之後所進行的檢測，其結果有效期只為一星期。換言之，今日或以前所進行的檢測，其結果有效期仍為兩星期。而由11月25日起，所有未接種第一劑新冠肺炎疫苗的上述人士，均須每星期進行新冠肺炎檢測 。

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責任編輯：李榮忠