  • 21°C
香港時間 : 20211111日 (週四) 23:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第三針疫苗】教育局公布資助學校教職員可享1日針假　未打針者收緊至一周一檢

社會 22:47 2021/11/11

分享：

熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

教育局公布資助學校教職員可享1日針假，未打針者收緊至一周一檢。（資料圖片）

教育局今日（11日）宣布，所有在資助學校合資格接種第三劑疫苗的教職提供「疫苗假期」一天，又將檢測要求由每兩星期調整至每星期進行一次。

教育局表示，所有在資助學校合資格接種第3劑疫苗的現職教職員，包括教學或非教學人員，若於今日或之後接種第三劑疫苗，翌日可享有「疫苗假期」一天，若有關教職員於上午接種，他們可選擇於接種當天的下午及翌日上午放取合共一天的「疫苗假期」。

另外，早前規定教職員以及經常出入校園的人士必須至少已接種第一劑2019冠狀病毒病疫苗，或每兩星期進行及完成一次檢測並取得陰性結果，現有關檢測要求由每兩星期 調整至每星期進行 及完成一次檢測。

在新的安排下，明日（12日）或之後所進行的檢測，其結果有效期只為一星期。換言之，今日或以前所進行的檢測，其結果有效期仍為兩星期。而由11月25日起，所有未接種第一劑新冠肺炎疫苗的上述人士，均須每星期進行新冠肺炎檢測 。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

相關文章

【意外起火】竹篙灣檢疫中心懷疑有人點香薰致火警　2母女手燒傷送院治理
今日 22:23
【意外起火】竹篙灣檢疫中心懷疑有人點香薰致火警　2母女手燒傷送院治理
【強制檢測】8個地方納入強檢　包括畢架山小學
今日 20:36
【強制檢測】8個地方納入強檢　包括畢架山小學
【變種病毒】早前56歲英國輸入個案證感染Delta+　與首宗個案同航班座位相近
今日 19:26
【變種病毒】早前56歲英國輸入個案證感染Delta+　與首宗個案同航班座位相近

你可能感興趣

【意外起火】竹篙灣檢疫中心懷疑有人點香薰致火警　2母女手燒傷送院治理
今日 22:23
【意外起火】竹篙灣檢疫中心懷疑有人點香薰致火警　2母女手燒傷送院治理
【強制檢測】8個地方納入強檢　包括畢架山小學
今日 20:36
【強制檢測】8個地方納入強檢　包括畢架山小學
【變種病毒】早前56歲英國輸入個案證感染Delta+　與首宗個案同航班座位相近
今日 19:26
【變種病毒】早前56歲英國輸入個案證感染Delta+　與首宗個案同航班座位相近
疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 學校 教育局 香港

最高瀏覽

【溫柔嫲嫲】小三孫女考試得51分崩潰痛哭　嫲嫲一句話化解被讚最強家教
15:20 2021/11/10
【溫柔嫲嫲】小三孫女考試得51分崩潰痛哭　嫲嫲一句話化解被讚最強家教
【男神廚房X換命真相】譚俊彥爆最難相處拍檔　當眾開名曾被某女星指控非禮
11:09 2021/11/10
【男神廚房X換命真相】譚俊彥爆最難相處拍檔　當眾開名曾被某女星指控非禮
【好人好事】單親媽媽慳錢買3白飯1餸　食店老闆免費加餸︰小朋友要有營養成長
13:27 2021/11/10
【好人好事】單親媽媽慳錢買3白飯1餸　食店老闆免費加餸︰小朋友要有營養成長