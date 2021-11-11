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【疫苗接種】港大下學期要求進入校園者須打齊針　否則自費每周1檢

社會 22:52 2021/11/11

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港大公布，明年1月17日起所有進入校園人士均須完成疫苗，否則要自費一周一檢。（資料圖片）

香港大學及中文大學分別公布最新疫苗接種要求，港大今日（11日）宣布收緊打針要求，明年1月17日起所有進入校園人士均須完成疫苗，否則要自費一周一檢。

港大副校長（教學）何立仁（Ian Holliday）今日去信全體師生，指自第2學期首日、即2022年1月17日起實施新安排，要求所有進入港大校園人士，均必須完成疫苗接種，否則須每周自費完成檢測，持醫學證明顯示不適宜接種者可獲豁免。

校方未有公布安排詳情，亦未有公布拒絕遵從的後果，僅稱現時宣布是希望提醒師生在明年1月中前完成疫苗接種。

中大昨（10日）亦表明，未提交接種疫苗證明或定期檢測結果的師生，下學期起將被拒絕進入校園，已選讀的所有面授課程均會被取消。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅

新冠肺炎 疫苗 大學 香港大學

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