【疫苗接種】中大下學期起拒絕未打針或檢測師生入校園　學生只准選讀極少量網課

▲ 中大宣布下學期的校園出入管制措施。（資料圖片）

各間大學陸續更新疫苗接種要求，中文大學公布最新校園出入管制措施，下學期將維持要求師生完成疫苗接種或自費每兩周一檢，但目前有逾1成師生尚未提交疫苗接種證明或定期檢測結果，校方表明未提交接種疫苗證明或定期檢測結果者，下學期起將被拒絕進入校園，有關學生已選讀的所有面授課程均會被取消。

中大昨（10日）向全體師生表示，下學期本科選課亦將於下周一開始，校方已為迎接下學期作好準備，並公布最新校園出入管理措施。

校方指，為保障校園和大學社區的健康與安全，未提交接種疫苗證明或每14天提交定期檢測結果的大學成員，在下學期起將被拒絕進入校園。

校方表明，未能提交上述證明的學生，只可選讀「極少部分」提供網上教學的課程，已選讀的所有面授課程將被取消。

校方透露，大部分教職員及學生已在過去數星期，透過疫苗接種／定期病毒檢測申報系統，提交接種疫苗證明，逾8成大學教職員及同學已提交；校方指，各相關部門或單位一直積極跟進沒有完成接種疫苗或定期檢測的個案，並將於12月對比中大學生信息系統的下學期選課登記資料。

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記者：馮琪雅