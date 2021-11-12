【新冠肺炎】新增1宗英國輸入個案　患者已打三劑復必泰

▲ （曾耀輝攝）

衞生防護中心今日（12日）新增1宗輸入確診個案，至今本港個案累計12,379宗（包括12,378宗確診個案和一宗疑似個案）。



新增個案為輸入個案，涉及變異病毒株L452R的感染。個案涉及一名59歲男子，11月10日從英國經航班BA027抵港，在抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。4月8日及4月29日在香港接種兩劑復必泰疫苗及11月5日在英國接種一劑復必泰疫苗。

政府昨就強制檢測公告刊憲，由於8間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。詳情即看【下一頁】

衞生防護中心昨新增3宗輸入確診個案，至今本港個案累計12,378宗，包括12,377宗確診個案和一宗疑似個案。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：陳麗娜