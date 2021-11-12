【娛圈喜訊】利君牙與「腦細B」阿Bu結婚 陳柏寧：成日用行動話我知你有幾錫我
娛樂 10:14 2021/11/12
藝名利君牙的陳柏寧昨晚（11月11日）在個人社交平台宣布與「腦細B」阿Bu（姚家豪）結婚。孫慧雪、練美娟、陳曉華等紛紛留言送上祝福。
利君牙上載一張與阿Bu的合照，並寫道：
拍拖嗰時無親自同大家講
宜家補返啦～😝
用咗好耐思考到底結婚係為咗咩
好多人都會話都係差張紙啫
但其實又係咪真係差張紙呢？
最後我嘅結論係同平時做嘢一樣
諗幾多係無用 做咗再算
【娛圈喜事】與圈外女友拍拖12年經歷離合 準新郎林景程：難得重聚就不要再分開了
最新影片推介：Dee+娟姐訪問
然後她放閃大讚老公仔夠細心，字裏行間充滿甜蜜地放閃寫道：
［重甜可skip］
多謝你
成日用行動嚟話我知你有幾錫我
例如係記住晒我講過嘅無聊嘢
例如係打緊機都會照聽我電話（最多hea覆)
例如係會好俾面咁食晒我啲垃圾創意料理
不過其實 唔使做咁多
間唔使用口講我都ok㗎～
▼點擊圖片放大
+6
+5
毛記電視人氣成員
現年29歲的「利君牙」陳柏寧擁有四分之一印度血統，畢業於香港浸會大學傳理系，2015年加入毛記電視，亦曾在ViuTV主持節目《點相》。
在2016年，陳柏寧公開與毛記電視創辦人之一阿Bu拍拖。
撰文 : TOPick柴犬出動