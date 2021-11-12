【娛圈喜訊】利君牙與「腦細B」阿Bu結婚　陳柏寧：成日用行動話我知你有幾錫我

藝名利君牙的陳柏寧昨晚（11月11日）在個人社交平台宣布與「腦細B」阿Bu（姚家豪）結婚。孫慧雪、練美娟、陳曉華等紛紛留言送上祝福。

利君牙上載一張與阿Bu的合照，並寫道：

用咗好耐思考到底結婚係為咗咩 好多人都會話都係差張紙啫 但其實又係咪真係差張紙呢？ 最後我嘅結論係同平時做嘢一樣 諗幾多係無用 做咗再算

▲ 利君牙宣布跟男友姚家豪結婚。

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然後她放閃大讚老公仔夠細心，字裏行間充滿甜蜜地放閃寫道：

［重甜可skip］

多謝你

成日用行動嚟話我知你有幾錫我

例如係記住晒我講過嘅無聊嘢

例如係打緊機都會照聽我電話（最多hea覆)

例如係會好俾面咁食晒我啲垃圾創意料理

不過其實 唔使做咁多

間唔使用口講我都ok㗎～