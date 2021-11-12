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【期間限定】合味道紀念館推期間限定福袋　$90細味日本秋季風情

休閒消費 11:00 2021/11/12

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日清零食福袋套裝$90（相片由日清提供）

疫情前遊日本，必試過在秋天時份，吃碗暖心滋味的熱辣辣拉麵，或者置身於漫天美麗紅葉下，在草地上品嘗可口日本零食。身在香港的你，現在只需到訪合味道紀念館，也可享受同樣的東瀛秋天氣息。合味道紀念館香港將於即日至11月30日期間發售兩款福袋，均包含以下精選日本概念產品及精品：

日清零食福袋套裝（售價：$90）

贈品：（合味道帆布袋及日清玻璃水樽）

福袋包含：日清湖池屋 激辣魔薯香辣味薯片（55g）、日清湖池屋 激辣魔薯香辣芝士味薯片（25g）、日清思樂都日清焦糖果仁穀物麥片（35g）、日清思樂都日清豐盛草莓穀物麥片（35g）、野菜生活100甘筍混合汁、野菜生活100提子混合汁、野菜生活100芒果混合汁、日清思樂都玉米片香甜味、日清思樂都玉米片 可可脆批、甘樂 PURE橡皮糖青提子味。

日清麵食福袋套裝$90（相片由日清提供）

日清麵食福袋套裝（售價：$90）

贈品：（合味道帆布袋及日清玻璃水樽）

福袋包含：出前一丁五包裝 北海道小麥粉麻油味、出前一丁杯麵麻油味、出前一丁棒丁麵柚子鹽味、合味道杯麵鮮蝦豬骨湯味、日清拉王杯麵黑蒜油豬骨湯味、日清咚兵衛碗烏冬腐皮碗烏冬、日清U.F.O.炒麵日式醬汁味。

日清麵食福袋套裝於合味道紀念館香港（尖沙咀中港城2樓26-35號舖）及於百佳網上超級市場有售，售完即止。

記者：周美好

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