【刑事恐嚇】西九龍法院收含粉末可疑信件　律政司：絕不容忍

▲ 西九龍裁判法院收到恐嚇信。（資料圖片）

西九龍裁判法院收到恐嚇信。警方昨日（11日）下午4時27分接獲法院保安報案，指於上址收到一封可疑信件，信內有白色粉末。

警方接報到場，經爆炸品處理課人員檢查後，相信該些粉末沒有危險成份，並檢走有關粉末作進一步檢驗。經初步調查，案件列作刑事恐嚇，交由深水埗警區重案組第二隊跟進，暫未有人被捕。事件中有8人需要疏散，沒有人受傷。

律政司其後發表聲明，指《基本法》第85條明確指出香港特別行政區法院獨立進行審判，不受任何干涉。發言人強調，法官必須依據法律和證據處理案件，若有法官因履行司法職能而遭受恐嚇，特區政府重申，絕不容忍這種目無法紀及損害法治的惡行，警方必定會嚴正執法。

律政司警告，根據《刑事罪行條例》第24條，威脅他人使其人身遭受損害，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁5年。任何人都不應以身試法。

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記者：黃穎津