【消費券】八達通日均交易次數及金額錄顯著增長　電子電器及食肆類別升幅最大

▲ 八達通日均交易次數及金額錄顯著增長，電子電器及食肆類別升幅最大。（陳麗娜攝）

八達通卡有限公司今日（12日）表示，即日推出MIRROR成員Ian八達通卡，限量5,000張，市民可通過參加抽獎贏取。另外，電子消費券計劃開展逾2個月，八達通營業及市場總監李玉兒表示，計劃帶動下，市民透過八達通交易次數及金額錄得顯著增長，分別升1.5倍及2倍，當中電子電器及食肆類別消費金額升幅最大。

即日至12月31日，八達通推出《Ian限量版八達通卡大抽獎》，市民透過八達通 App經「轉數快」增值八達通卡、授權銀行戶口綁定八達通銀包等，再利用八達通卡於零售商戶及交通類別消費滿100元，即可獲1次抽獎機會，以贏取限量5,000張的Ian八達通卡。詳情如下：

透過八達通銀包連結你的指定銀行戶口並持有有效的電子直接付款授權

於活動網站登記八達通銀包號碼、手機號碼及通訊地址

透過八達通 App 經「轉數快」銀行轉賬服務即時增值八達通卡(包括實體八達通卡及手機八達通卡)

憑已登記的八達通卡於零售商戶及交通類別消費，金額每累積滿$100，即可獲1次抽獎機會

消費券對刺激市道，由8月1日派發第一期消費券至10月下旬，八達通的日均零售交易筆數及金額，較今年首七個月分別上升1.5倍及2倍，電子電器及食肆類別消費金額升幅最大；4月中計劃公布至今，商戶申請支付服務數目增加約3萬多。截至11月上旬，首批以八達通領取消費券的市民中，逾七成已使用超過4,000元。

相比今年第一季，經八達通App以轉數快轉帳至八達通卡的增值額及交易筆數，均錄得近6成的升幅；客戶開設電子直接付款授權服務的數目，亦增加約5成。即將踏入年尾的傳統消費旺季，公司預期消費券計劃能持續提振市場的消費氣氛。

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記者：陳麗娜