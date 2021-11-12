【第三針疫苗】市民投訴接種中心安排混亂　有接種中心須分隔接種第三針者

▲ 社區疫苗接種中心免費接種第三劑新冠疫苗。（資料圖片）

特定群組昨日起開打第3劑新冠疫苗，首日錄逾1.68萬人接種。官涌體育館疫苗接種中心醫務總監郭寶賢表示，昨日接種的人數增加，早前中心每日接種人數只有約200至300人，昨日接種人數升至過千人數，大部分為接種第三針的優先群組，包括長者、醫護人員、跨境司機等。

部分疫苗接種中心昨日出現人龍，郭寶賢在接受電台訪問時指，昨日大部分人都有預約，由於中心早上10時才開放，部分人提早到場，故出現人龍，惟在開放後首一小時人龍已消散。

他又指，中心有分隔開接種第三針的人士，職員會問清楚接種人士情況，並無出現混亂。他又說，過往中心的容量可達到2千多針，昨日已接種約1300針，而今日則有約1500針預約。

另外，有市民在同人節目中提到，自己昨日在上水龍琛路體育館接種疫苗，惟現場混亂，將接種第一、二針與領取即日籌的人者放在同一隊伍，另認為場地安排不善，需要長者在戶外排隊。

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責任編輯：郭詩詩