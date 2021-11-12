【大腸癌】45歲男子照腸鏡揭2cm瘜肉拖2年不做手術　因便意連連求醫 醫生怒斥：隨時癌變

▲ 男子照腸鏡揭有2c瘜肉，拖延應診被醫生怒斥。

大腸癌現時是本港常見癌症第二位，而曾長有瘜肉均屬高危因素。內地有名男子照腸鏡時發現內有2厘米瘜肉，拖延了2年都未有做切除手術。後來他一直有便意才去求診，醫生都怒斥他所患的「進展性腺瘤」癌變率非常高，不應拖延應診。

據《錢江晚報》報導，浙江杭州一名45歲男子方先生是一位商人，年輕時為了工作而需要應酬喝酒，後來他感覺到自己經常胃脹、胃酸倒流及打嗝的症狀，一旦工作壓力大還會令情況更為嚴重。因此近年不敢再喝酒，還吃中藥調理。

人到中年，愈來愈覺得健康十分重要，每年都要做好體檢的習慣。

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為了健康，方先生保持做體檢足足十年，直到2019年底，43歲的方先生再到醫院做體檢，怎料照腸鏡時發現有2厘米的瘜肉。醫生亦建議方先生要盡快切除瘜肉，當時間預約好時，卻剛好碰上了疫情，加上沒有其他症狀，他就鬆懈下來。

今年年初，方先生指因家要裝修，經常要跟裝修師傅一起吃飯，喝酒，酒癮被勾起，其後一天更喝兩瓶黄酒。之後，方先生就一直有便意的感覺，總是很想大便，每天來來回回去10多次廁所，想起自己腸道有瘜肉，方先生立即求醫。

應診的醫生指直徑在2厘米以上的瘜肉，臨床會稱為「進展性腺瘤」，它在3至5年癌變率非常高，更怒斥方先生耽誤了2年的時間才醫治，時間實在太長，隨後立即安排方先生住院檢查及做内窺鏡手術。很幸運的是瘜肉即使有微微變大，但沒有明顯惡變的跡象，並在内窺鏡下完整切除，幸好的是瘜肉為良性，令到方先生可以放下心頭大石。

從做手術到等待報告的期間，真的是煎熬！

方先生十分指責自己沒有在兩年前在意瘜肉的存在，又还喝酒、熬夜，十分後悔。經歷這次驚魂後，方先生的健康意識飛躍提升，不但叫妻子做腸鏡及胃鏡，更呼籲身邊的朋友做完善的胃腸鏡檢查。

▲ 醫生為男子做内窺鏡手術。（圖片來源：影片截圖）

方先生的主診醫生杜勤指，有時候實在會忍不住會「罵」病人，因為會替他們着急。杜勤醫生提及之前遇過一名約40歲的病人，做體檢時做腸鏡發現有一顆不到1厘米的瘜肉，醫生也提議他盡早切除，可惜因為事業已拖延了半年。當再次做腸鏡時就發現瘜肉的樣貌已變，有明顯的浸潤，已無法透過内窺鏡治癒性切除，需轉到外科做手術。

如果是腺瘤等良性類型的腸瘜肉，內鏡醫生在鏡下只需花十幾分鐘就能搞定，但要是惡變為浸潤性腸癌就要做外科手術，後續還可能需追加放療、化療等，預後和代價都相差太大了。

杜勤醫生指亞太地區的胃腸道腫瘤發病率很高，腸道瘜肉、家族遺傳、年齡增長、不良生活習慣等都是結直腸癌的高危因素。但絕大部分的結直腸癌是可以通過篩查盡早發現並治療。他提醒，45至50歲以上的人，特別是男性，或平時喜歡食醃製、辛辣、高油脂的食物，以及豬肉、牛肉等「紅肉」，纖維食物攝入少，或是在體檢中發現大便隱血，就有必要進一步做腸鏡檢查。

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營養師列五大大腸癌風險食物：

本港註冊營養師楊盈希Hayley亦曾受訪，指出可增加患大腸癌風險的五大食物。

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責任編輯：羅嘉欣