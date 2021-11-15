【醫療科技】醫管局「HA Go」手機應用程式再推新功能　助病人記錄數據自我管理

▲ 為幫助病人管理健康，醫管局在2019年推出「HA Go」手機應用程式，今年10月起再增新功能「我的健康」。（林宇翔攝）

為幫助病人管理健康，醫管局在2019年推出「HA Go」手機應用程式，今年10月起再增新功能「我的健康」，可輸入病人體重、BMI等資料圖表、數據走勢，病人毋需再「拎簿仔」記錄或翻查；今年9月應用程式亦加入「照顧者」功能，予家屬或照顧者在獲得病人同意下，共享病人預約、繳費等資訊。

醫院管理局總行政經理（醫療信息）彭育華指出，運用「我的健康」作紀錄，醫護人員可以按數據及圖表客觀評價指標，判斷藥物是否有需要調動，病人亦能知道自我管理成效。彭育華強調，程式能讓病人檢視自己的身體狀況，是一個幫助病人的「好方法」。

醫院管理局高級醫療信息經理馮起稱，間中會有病人忘記覆診時間，這往往會對病人造成心理壓力，而「HA Go」則可在覆診期前21日及前1日提醒病人覆診。彭育華又指，病人以往需要時刻注意醫院顯示屏叫號，甚至「不敢離開上洗手間或用膳」，現時透過應用程式，病人可隨時掌握輪候狀況，毋需局限於某地方等候。

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「HA Go」於2019年12月推出，至今已有逾百萬用戶，60餘萬會員。會員可享有預約普通科或專科門診新症、獲取預約提示等功能。此外，今年新推出的「我的健康」亦讓使用者可依自己個人健康情況輸入9個不同項目數據，包括血壓、血糖等，並以圖表形式顯示數據走勢，及接收由醫護提供的健康資訊。局方計劃於明年第一季再新增腹膜透析管理等項目，並研究與其他流動手機平台連結，以及納入化驗項目及影像診斷結果。「HA Go」今年亦新推出「照顧者」功能，在病人同意下，與其認可照顧者分享藥物、過敏反應等資訊。市民可先下載「HA Go」登記個人資料，再在醫院核實登記，或透過「智方便」啟動「HA Go」帳戶。

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記者：黃穎津