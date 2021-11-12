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【梅艷芳】本地藝術家辦梅姐主題展　重繪百變天后經典造型

娛樂 11:02 2021/11/12

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

眾藝術家以風格各異的筆觸畫出心目中梅艷芳的形象。

《梅艷芳》電影本周上映，為了懷緬香港一代巨星的風采， MOViE MOViE將在太古城中心MOViE MOViE Cityplaza舉辦以「Dear Anita我們的梅艷芳」為主題的記念展覽，展出多幅由本地藝術家特意創作的梅艷芳畫像及藝術品。

是次展覽首次雲集了九位本地知名的藝術家，包括Eddy Hui（許迅）、Felix Ip（葉偉青）、fiswm、Keo Chow、Leumas To（杜翰煬）、Man僧、Rex Koo、賣字及Vivian Ho（何博欣），透過畫作紀念香港女兒梅艷芳。

一眾藝術家以風格各異的筆觸畫出心目中梅艷芳的形象，回顧梅姐的經典造型，畫筆下的梅姐身姿風情萬種，重現百變天后的迷人魅力。

另外，觀眾可憑《梅艷芳》戲票獲贈Anita by Rex Koo文件套。


 
「Dear Anita我們的梅艷芳」展覽詳情

地點：太古MOViE MOViE Cityplaza 展覽空間

日期：2021年11月12日至12月12日

時間：每天上午11:00至晚上9:00

最新影片推介：Dee+娟姐訪問


 
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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