【全民造星IV】「翻版炎明熹」Marf勁舞被讚可直接出道　以完美表現KO重讀生方方

ViuTV選秀節目《全民造星IV》現時播出96強進60強的第一輪比賽，在昨晚（11月11日）的其中一輪為曾獲《全民造星III》20強的「重讀生」方芷欣（方方）對戰被稱為「翻版炎明熹」的邱彥筒（Marf）。

方方選擇唱跳，而Marf就以喜感的舞蹈應戰，結果Marf以「三盞燈」壓倒方方，可謂完美KO！

Marf擊敗方方

以一頭「眉上齊陰」示人的Marf自成功入圍後都被說是「翻版炎明熹」，而Marf就帶來型格、充滿喜愛的舞蹈。身穿背心的Marf跳《Pass that Dutch》，成功帶動到現場的氣氛，加上她擺出古靈精怪的表情，令三位評判、導師許廷鏗與梁祖堯、其他參賽者都一起歡呼拍掌！

Marf完成表演後喜極而泣，指自己所背負的都是家人、朋友的期待與鼓勵，評判朱柏康也被指自己因Marf的表現而激動。最終，Marf獲得評判一致認可，兼進入許廷鏗帶領的組別。

至於再次參賽的方方唱跳《Mulan》，評判朱柏康認為她有大量Dancer的話需要做到強大對比：「你sell你個team係成功嘅，但係你要sell yourself的話，就遜色咗少少。」

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Marf深得導師網民喜愛

Marf在海選已經深受Alfred、阿祖喜歡，Alfred聽過Marf唱歌後就說「I like you」，指她是一位自然的表演者。而阿祖就考驗Marf的演技，她要飾演逼男朋友承認自己有第三者，她連環KO阿祖，阿祖認為她演技不錯。

Alfred當時已經說「希望你唔好同我搶啦」，在Marf首輪比賽時，Alfred也有說「God I love this girl」，又認為方方未必可以勝出。

Marf的表現也獲網民高度評價，「終於有個女仔具有女團特質」、「暫時只有呢個參賽者真係令我不斷翻睇佢個表演」、「一定係女團 C 位」、「淨係跳舞都未唱歌，就已經KO方方」、「唱歌有groove、跳舞有勁、做戲有感情」。

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19歲Marf身兼多職

現年19歲的Marf任職獸醫護士，亦有任Freelance Model、Dancer，花姐也曾稱讚她潛力十足，指她有機會成為大熱參賽者。

Marf的IG只有70則帖文，主要為自拍照、打卡相，她的表情、動作也十分有型。姜濤、Ansonbean也有追蹤她的Instagram帳號，也相信自節目播出後會令她於Instagram的粉絲人數大幅上升呢！

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