【魷魚遊戲】「456號」李政宰成Gucci全球代言人 夥0負評女星新慜娥演繹時尚潮流
休閒消費 11:39 2021/11/12
一套Netflix《Squid Game（魷魚遊戲）》令韓流再次熱爆全球，萬聖節在街上見魷魚制服多個見到真人，而全世界更為「456號」李政宰為之瘋狂，預料會被全球超級名牌爭相搶奪呢位燙手山芋。登登登，果然，由超級名牌Gucci成功「投得」，更將李生夥拍韓圈罕有「0負評女星」新慜娥一起擔任品牌全球代言人。
話說李政宰為了力推主演劇集《魷》十月初於IG開了社交帳戶，一個月就已吸粉470萬，第一個say hi 帖文就已有200萬個讚，第二條明sell演技的自拍片更錄得800萬投播放，深懂粉絲訴求，大頭靚仔樣無限奉送，最近一次更與另一世界級影帝里安納度合照，咪話唔犀飛利！
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懂得玩社交媒體是職場上的最需要的技能，難怪被超級品牌Gucci睇中，更請來另一有默契的韓國女演員新慜娥擔任代言人。此女最令人讚不絕口的是為了罹患鼻咽癌男友金宇彬而息影兩年，一直陪伴在側讓他抗癌成功，好人有好報，這罕有「0負評女星」復出後跟李政宰合作《輔佐官》大叫好叫座，與劇集中的CP李政宰再度合作，可謂好事成雙！
記者：黃鑑江