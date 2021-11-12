【魷魚遊戲】「456號」李政宰成Gucci全球代言人　夥0負評女星新慜娥演繹時尚潮流

▲ 李政宰靠《魷魚遊戲》帶挈，全世界為456號瘋狂，申敏兒是罕有0負評女星！（圖片：品牌提供）

一套Netflix《Squid Game（魷魚遊戲）》令韓流再次熱爆全球，萬聖節在街上見魷魚制服多個見到真人，而全世界更為「456號」李政宰為之瘋狂，預料會被全球超級名牌爭相搶奪呢位燙手山芋。登登登，果然，由超級名牌Gucci成功「投得」，更將李生夥拍韓圈罕有「0負評女星」新慜娥一起擔任品牌全球代言人。

▲ 綠色絲絨官仔骨骨西裝，是Alessandro Michele向恩師Tom Ford年代的Gucci致敬，李政宰超額完成！（品牌提供）

▲ 長筒馬靴很難穿得好看，但完全難不到1.7米的新慜娥！（圖片：品牌提供）

話說李政宰為了力推主演劇集《魷》十月初於IG開了社交帳戶，一個月就已吸粉470萬，第一個say hi 帖文就已有200萬個讚，第二條明sell演技的自拍片更錄得800萬投播放，深懂粉絲訴求，大頭靚仔樣無限奉送，最近一次更與另一世界級影帝里安納度合照，咪話唔犀飛利！

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懂得玩社交媒體是職場上的最需要的技能，難怪被超級品牌Gucci睇中，更請來另一有默契的韓國女演員新慜娥擔任代言人。此女最令人讚不絕口的是為了罹患鼻咽癌男友金宇彬而息影兩年，一直陪伴在側讓他抗癌成功，好人有好報，這罕有「0負評女星」復出後跟李政宰合作《輔佐官》大叫好叫座，與劇集中的CP李政宰再度合作，可謂好事成雙！

記者：黃鑑江