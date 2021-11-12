【全民造星IV】許廷鏗彭秀慧回應《造星IV》評判被批評　Alfred+KP：互動就是這樣

▲ 許廷鏗和彭秀慧覺得各人意見不同屬正常，要互相尊重。

許廷鏗（Alfred）、彭秀慧（KP）、男子組合P1X3L及沈殷怡昨晚（11月11日）齊出席Now TV活動，分享煲劇習慣。

同時，先後成為《全民造星》導師的許廷鏗和彭秀慧一起接受TOPick訪問，回應近日外界對朱栢康、當奴（唐劍康）及鄭融三位評判的批評。

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意見分歧屬正常

ViuTV節目《全民造星IV》大受觀眾歡迎，導師之一的Alfred透露：「拍攝進度良好但也很累，成為導師後會失去自己的生活，但也多了個身份，現在變成了爸爸的角色，阿祖依然是媽媽、慈母，我則是嚴父。大家繼續看下去，有很多大家值得留意的選手，表演有很多創作的部分，之後會慢慢展示出來。」

對於《造星IV》的三位評判朱栢康、當奴及鄭融最近被網民批評，KP認為：「每個人的決定也很主觀的，基本上欣賞就是一件主觀的事情。對這節目來說，網民的評論是一個習慣來的，就如一個傳統一樣，而這個節目則可讓大家一起發聲。我覺得，任何人坐在那三個位置也會有人有意見的。」

Alfred同意表示：「不止電視機面前的觀眾有分歧，我們在背後觀看，跟他們在現場觀看也會有不同的。我們也會有不解之時，但有這些討論其實是好事，證明這節目可讓大家在茶餘飯後去討論，好過冇人去講，亦好過大家一面倒覺得誰好、誰不好，互動就是這樣。」

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▲ （湯致遠 攝）

稱讚姜濤柳應廷

另外，外界對KP執導姜濤和柳應廷（Jer）主演的電影十分期待，不過她叫大家不用摧捉：「電影正在剪接，不會在今年內上映，給更多耐性吧。」

她大讚姜濤和柳應廷有演員道德：「他們的工作態度很好，不會遲到、早退，不會因工作太多要不付出去演，很投入，不然氣氛不會這麼好，因此Mo姐（毛舜筠）也很喜歡他們。」

▲ （梁樂欣 攝）

KP續稱：「對於他們來說，入行時間很短便首次拍電影，且飾演一個戲份這麼重的角色，可能他們也未知成為電影主角是怎樣的一回事，但他們畀心機去做。希望他們可拍其他電影，滋潤他們成為更好的演員、全能的藝人。」

Alfred亦謂：「我也覺得他們很厲害，試想想我入行12年，現在才首次拍攝電影，他們入行數年便已開始拍攝電影。我覺得電影確實是有門檻的，寫自己的職業是一位演員是需要勇氣，我一般都會寫牙醫，歌手也有某種門檻、專業。」

KP笑指：「我過海關時會寫自己是教師，不會寫演員或編劇，教師會容易一點『過關』。」

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身份認知障礙

Alfred幽默地稱：「可能我們也有一些身份認知障礙，現在會懂得Slasher，自己也在不同角色上作出調整。特別是今年初嘗做演員，也是首次成為導師，突然在Slasher行列上加上了數個名詞，也在適應中，正在尋找自己的方向。」

KP舉例指：「二汶成為導師後便立即開設一間學校，直頭是扭轉了人生。」

Alfred補充：「我也認識了她一段時間，沒見過她在幕前會有這種崩潰的狀態。她對於自己的事情永遠也是處之泰然，但一去到關乎別人能否繼續走下去的時候，便發現那份量是很重的，現時的我也很了解。」

記者會後，Alfred和KP一起參與網上分享會，期間率先播放Alfred所拍攝的Now Studio宣傳片及KP為Now True拍攝的宣傳片，讓網上觀眾先睹為快。

記者：梁樂欣、陳淑霖