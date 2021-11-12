【自殘找數】中國電競隊《英雄聯盟》奪世界冠軍　學生剃頭吃糞燒下體自殘找數慶祝

▲ 中國電競隊《英雄聯盟》賽事上奪得世界冠軍，激發學生做出自殘行為找數慶祝。

中國電競隊EDG（EDward Gaming）日前在《英雄聯盟》全球總決賽（S11）上，成功擊敗去年冠軍韓國強隊DK，贏得世界冠軍。一眾支持者隨即陷入熱烈狂歡的氣氛，更有學生為了兌現賽前承諾，不惜做出破格自殘行為「找數」，令「英雄聯盟賽事」官方微博也緊急發文，呼籲網民理性慶祝，遵守秩序。

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是次《英雄聯盟》全球總決賽（S11）在冰島首都雷克雅未克當地時間11月6日舉行，在經過近5個小時22支隊伍對壘後，最終由EDG以3比2戰勝DK，為創隊以來首次贏得《英雄聯盟》世界冠軍。

中國隊獲勝的消息傳來後，網上洋溢熾熱的慶祝氛圍，有網民更為了兌現賽前許下的承諾，做出連串破格行為，包括有男生從馬桶挖糞便食用、在褲襠中放炮仗燃燒下體，又或手持EDG旗幟穿上女裝，甚至在街上裸跑慶祝。

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有見及此，「英雄聯盟賽事」官方微博在7日凌晨時分亦要緊急發文，表示理解支持者開心激動的心情，但也呼籲大家要注意理性慶祝，遵守秩序。而截至12日中午約11點，「EDG奪冠」在微博的話題榜閱讀量已達到35.8億，引發近437.4萬討論，關注度十足。

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責任編輯：羅嘉欣