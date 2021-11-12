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【聖誕2021】香港麗思卡爾頓酒店與慈善機構合作+冬日慶節　與德玩偶品牌Steiff攜手呈獻聖誕小熊節慶下午茶

休閒消費 11:29 2021/11/12

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香港麗思卡爾頓酒店與德國著名玩偶品牌Steiff，攜手呈獻聖誕小熊節慶下午茶。（圖片由酒店提供）

聖誕節日即將來臨，香港麗思卡爾頓酒店準備一系列的聖誕主題餐飲體驗、住宿優惠、愜意水療服務及節日禮物籃。

麗思卡爾頓酒店今年將會會和德國著名玩偶品牌 Steiff 再度合作，推出的「Steiff 小熊節慶下午茶」，共度普世歡騰的聖誕節。酒店更和慈善機構仁愛之家及生命小戰士會合作，邀請受助家庭到酒店享用「Steiff 小熊節慶下午茶」，共享開心節日時光。

香港麗思卡爾頓酒店與德國著名玩偶品牌Steiff，攜手呈獻聖誕小熊節慶下午茶。（圖片由酒店提供）

在「A Gift Like No Other」的活動下，受助家庭會們寫上聖誕願望卡並懸掛在 9 樓酒店大堂的聖誕樹上，所籌得的捐款將會幫助受助家庭美夢成真，以實踐施必受更為有福。

Steiff 小熊節慶下午茶

德國著名玩偶品牌 Steiff會與麗思卡爾頓酒店再度攜手呈獻「Steiff 小熊節慶下午茶」，當中會以品牌小熊的經典提腳造型茶架示人。

下午茶備有多款象徵著聖誕節的鹹甜美點，包括糖朱古力配香草栗子樹形蛋糕、烤蘋果醬配肉桂丁香撻、黑森林杯、龍蝦香草配肉桂忌廉撻、黑森林火腿煙火雞配醃紅心菜迷你芝士麵包等等。

價錢為每位港幣$468，兩位港幣$798。

除了節慶下午茶，酒店的米芝蓮食府 Tosca di Angelo及天龍軒、酒吧Ozone、 Café 103和The Lounge&Bar也準備了一系列的美酒佳餚。

詳情按此瀏覽。

最新影片：韓籍大廚教做水原式醬醃牛仔骨 公開肉質細嫩惹味醃製祕訣

聖誕天際住宿體驗，港幣 3,599 元起。

酒店在聖誕佳節會送上各式各樣的住宿優惠，凡於12月20至30日選購天際住宿優惠，酒店會準備房間聖誕佈置，及送上聖誕主題蛋糕乙個及香檳乙枝＋翌日雙人早餐。

“Just Us Girls”住宿體驗，港幣 3,300 元起。

“Just Us Girls”住宿體驗可享有下酒店經典下午茶及房間升級等禮遇，免費享用房內的即影即有相機，可額外以港幣$1,520 加購天際水療餐飲體驗 （水療及午餐體驗），及免費額外享受價值港幣$350 的熱石體驗。

    點擊圖片放大
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節日舒享水療體驗

「Sparkling Restful Suite」水療體驗，30分鐘的抒壓檀香木浸浴＋90分鐘的全身按摩，體驗時間為120分鐘，港幣$4,980元起，另收加一服務費。

「 Christmas Miracle」面部療程，部療程時間為 90 分鐘，額外可獲贈限量版家庭護理套裝乙份，港幣$2,650元起。

詳情按此瀏覽。

此外，酒店心準備了多款禮物籃，包括The Ritz-Carlton水療香薰蠟燭、The Ritz-Carlton黑蘭花茶及手工聖誕麵包等等，可以贈送親友。

查詢或預訂禮物籃，可按此瀏覽。

記者：蕭雅文

午餐 早餐 香檳 SPA 按摩 港元 米芝蓮 住宿 節慶 餐飲

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