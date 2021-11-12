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【聲級學堂】黃鳳英率領專業配音員製配音課程　丁子朗游嘉欣自毁靚樣做教材

娛樂 11:29 2021/11/12

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《聲級學堂》

TVB在今年5月推出的綜藝節目《好聲好戲》大受歡迎，TVB為讓年青人有機會踩入配音室近距離接觸配音行業，早前特意在數千名16至30歲的參賽者中精選20名精英，並安排他們參加由黃鳳英及18名TVB專業配音員安排的一連串課程，以了解廣東話配音的竅門及奧秘。

TVB將相關課程剪輯成5集的《聲級學堂》，並由11月20日起逢周六晚於翡翠台播出。

為增加節目趣味性，TVB找來4位年青藝人包括丁子朗、游嘉欣、郭柏妍及劉頌鵬拍攝一系列「配音模片」供導師及學員們當作教材。

【好聲好戲】王祖藍透露計劃開第二季　有意邀梅艷芳御用配音員助陣

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施展「變臉」大法

當中包括「韓文嗌交大法」、「日文調情大法」、「打鬥大法」、「吐血身亡大法」、「呼吸大法」以及「表情放送大法」等，所有教材均極盡視聽之娛，務求能令學員以歡愉的心情汲收海量專業知識。

據製作組發布的最新宣傳照，丁丁、游游、郭柏妍及劉頌鵬在教材中齊齊施展「變臉」大法，自毁靚仔靚女形象，以超誇張表情演繹自度表情「傻笑」、「心痛地哭」、「哈哈笑」、「難過地哭」、「奸笑」、「六神無主地哭」、「苦笑」、「無奈地哭」等多種複雜情緒；雖然大部份是負面情緒，但眾人的演繹卻甚為爆趣。

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問到丁丁及游游拍攝時有否遇到甚麼趣事時，游游笑指由於自己「執輸行頭」，故此拍攝期間一度搲爆頭：「我係尾二嗰個拍，真係諗爆頭，因為可以做嘅都畀人做晒，惟有做崩潰大喊嘅表情，都幾難架。我其實都好心急想睇吓自己做成點，暫時睇相都可以接受啦。」

至於丁丁則謂：「好好玩呀，平時拍戲好少可以將表情做到咁誇張，今次其實就好似做番平時做戲嗰啲練習咁，所以都做得好舒服。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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