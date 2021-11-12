【梅艷芳】情路多折曾戀日本天王近藤真彥　一代天后最終選擇嫁給舞台

▲ 梅艷芳情路多折。

向一代天后致敬的電影《梅艷芳》將於今日上映，電影裡也有提及梅艷芳一生裡數段戀情，梅艷芳40年的人生短暫而精彩，而這位歌后的愛情路崎嶇，梅艷芳終其一生追求愛情，當中她譜過多段戀情，男友包括大學生、日本知名歌手近藤真彥、武打明星趙文卓，以及武師林國斌。

可惜梅姐愛情路上一直未能結果，恨嫁的梅姐在2003年臨終前選擇嫁給舞台，穿上婚紗的她曾於演唱會上說：「我將我自己嫁咗畀你哋、嫁咗畀音樂、嫁咗畀舞台。」

1984年，出道兩年的梅艷芳跟苗僑偉因拍攝電視劇《香江花月夜》而傳出戀聞，但最終二人被指分手收場，同時也有影迷稱阿梅跟苗僑偉的緋聞只是電視劇宣傳手法。

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未幾梅艷芳曾跟富家子鄒世龍相戀，惟戀情只維持一年便終結，阿梅曾解釋因為二人年紀輕，大家都有脾氣感到性格不合而分開。

戀近藤真彥展異地戀

及至1984年，梅艷芳跟日本歌手近藤真彥相戀，據知梅姐在一場酒會邂逅來香港開演唱會的近藤真彥，梅姐為近藤真彥歌迷，直到翌年再度相遇，對方認得出她，二人更一吻定情、展開這場異地戀。

熱戀時期梅艷芳為了和男友相聚，一年飛日本七至八次，另外更陪近藤真彥到北海道開演唱會，當年近籐於車上倚住阿梅休息，並向工作人員吐露戀情。可惜其後梅姐得知近藤真彥身邊早有女友中森明菜，令她慘成小三。梅姐曾說過：「虧我當年對佢咁好。」

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其後於88年梅艷芳跟中澳混血男模特兒劉米高因拍鐵達時手錶廣告而認識，二人戲假情真火速展開戀情。梅姐更曾表示跟對方在一起時，每天都是那麼快樂，那種快樂是從未體驗過。

但有指米高希望梅艷芳整天也陪著他，處於事業高峰的梅姐當然不會犧牲事業，兩人各走極端，於是決定分手。

梅艷芳的戀情可說無間斷，及至1990年，梅艷芳戀上大學生阿Paul，也曾傳出婚訊，據知二人於健身房內認識，當時梅艷芳已經紅透半邊天，卻跟阿Paul發展差距6歲的姊弟戀。

跟趙文卓幾乎結婚

梅艷芳曾大讚阿Paul是她遇過的最純品的男人，可惜二人差距懸殊，男方抵不住壓力，磨擦漸漸增加，最終還是決定分手。梅艷芳曾：「我畢生沒有欠過男人，只欠Paul一個，我記念他的。」

而梅姐的戀情中，跟林國斌的戀人關係最為人知。1991年，梅艷芳跟林國斌相戀時，曾傳出她被黑社會人物掌摑的新聞，而林國斌就對她不離不棄陪伴在側，不過有指林國斌星途不及女友，曾經自嘲個個都認為自己被女友「包養」，兩人交往兩年就分手。

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一直到1995年，趙文卓跟梅艷芳姊弟戀曝光，二人被媒體拍到一起外遊，戀情轟動香港娛樂圈，相戀初期二人不理會外界的閒言，堅定地走在一起，梅艷芳更曾坦言，趙文卓是她想嫁的男人。

不過梅艷芳的名氣為兩人帶來沉重壓力，兩人最終分手，分手後，梅艷芳曾於訪問中說過，若果時光可以倒流，她一定會解釋清楚導致兩人分手的那場誤會，一定會挽救二人的感情，她更說若當年那麼做的話，她一定已經是穿著婚紗的趙太太。

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▲ 選擇嫁給歌迷。（東星圖片）

選擇嫁給舞台

梅艷芳一直渴望愛情，可惜多次戀愛也未能結果，她曾在林燕妮的訪問說過：「男人愛你愛得入骨入肉，不過只是一段時期而已，男人最愛的其實是自己。這樣傷他的自尊心，那樣又傷他的自尊心，愛自己愛得不得了。我可以為愛情犧牲一切，只要他肯鍾意我。」

2003年，一代天后梅艷芳因癌症而離世，享年40歲。梅艷芳生前沒有兒女、也未曾結婚，生前她舉辦最後一個演唱會，穿上婚紗的走上舞台高歌並稱已嫁給舞台。