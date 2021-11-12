J.Arie獲七師傅加持運程轉旺　個唱門票5日售罄加推網上直播

▲ J.Arie獲七師傅指點迷津。

J.Arie（雷深如）經過七仙羽師傅指點迷津要她瞓街後，果然否極泰來，運程開始起死回生，上周在酒店慶祝32歲生日期間，收到報喜於12月10日海洋公園怡慶坊舉行一場音樂會，門票開賣短短五天火速全場爆滿。

但因場地檔期問題，不能再加場，為了安撫撲歌迷，主辦宣布決定加開網上直播票，演唱會與網上同步直播，

J.Arie興奮說：「這是最好的生日禮物，開頭（老闆）Tony話幫我搞演唱會，出道8年都未搞過個唱，開頭都好擔心，驚只得幾位觀眾，又驚令Tony蝕錢，估不到會sold out，這份生日禮物真的令我重拾自信，哈哈！」

▲ 32歲生日。

她表示今年生日特別開心，正日生日當天，去了酒店Staycation享受三日兩夜，當飛了出國旅行慶祝，並有感而發：「本來答應媽咪在娛樂圈只會做到30歲就退出，現已經32歲，要重新再訂立另一個目標，40歲看境況到時再決定，其實我的歌已經講了我想講的事，例如：精神病系列探討『精神分裂』；《陰陽道具》探討『性上癮』；《判官之印》探討『妄想症』，今次個唱更有『Perfectly Guilty』（有罪惡的人），做罪犯赤裸入獄，坦誠承認自己的罪過與邪惡，自己人生無悔！」

網上直播票價為$180，今天（12日) 中午12時開始正式公開發售，直播票訂票網站：https://concert.mifashow.com/perfectlyguilty/

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