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【扶貧措施】地區組織指有居民6至7年未輪候到公屋　批評看不到當局興建公屋決心

社會 11:48 2021/11/12

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地區組織指有居民6至7年未輪候到公屋，批評看不到當局興建公屋決心。（程志遠攝）

房屋署昨日（11日）更新公屋輪候數據，截至今年9月底，一般申請的平均輪候時間是5.9年，較對上一季微升0.1年，仍遠離政府3年上樓目標，並創22年新高。另外，長者一人申請者等上樓平均3.8年，數據較對上一季多0.1年。詳情即看【下一頁】

觀塘劏房居民關注組組織者陳穎彤表示，新公布的數據只是一個平均數字，部分街坊輪候公屋已6年多，甚至有輪候7年都未等到公屋，不少居住於劏房等惡劣環境，又指當局經常公開表示要解決房屋問題，亦很關注劏房問題，但看不到對方興建公屋的決心：

早前局長陳帆說，可能六年後輪候公屋的時間才會縮短，但街坊覺得六年後政府已換屆，是否真的能解決這個問題呢，質疑政府解決問題的決心，所以街坊對輪候時間增加都覺得很灰心。

她在港台節目《千禧年代》表示，輪候公屋申請有25萬宗，質疑房屋供應能否滿足需求，因為申請者會愈來愈多，又關注當局將公營房屋用地作為綠置居或居屋出售，亦看不到整體出租公屋的分佈。

她補充，不少劏房戶正捱貴租，舉例說一間約100平方呎劏房月租要5,000多元，甚至有街坊租7,000多元，部分街坊怕貴租，選擇居於50至60呎劏房，但要面對「廚廁共室」或「床下廚」等惡劣的居住環境，影響小朋友的發展，亦帶來健康問題。

經政策介入去年貧窮人口逾55萬人，觀塘區貧窮率由位列首位，下跌至所有區中最低，只有5.5%，陳穎彤估計，今年當局將公屋納入政策介入範疇，但當區公屋數目多，因而令當區貧窮率下降，惟她指出公屋非實質增加居民收入的措施，當局此舉變相誇大扶貧力度。她強調，當區貧窮住戶的失業率較其他地區高，有逾40%，在職貧窮人口比率亦較其他地區嚴重。

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記者：陳麗娜

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