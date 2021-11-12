  • 25°C
香港時間 : 20211112日 (週五) 13:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保障員工】葡萄牙立例禁僱主下班後聯絡員工　在家工作須補償電費上網費

健康 12:32 2021/11/12

分享：

熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

葡萄牙立例禁止僱主在辦公時間以外聯絡員工。

都市人加班問題嚴重，甚至出現過勞死情況。由於疫情下在家工作的員工激增，為應對社會新趨勢，葡萄牙議會上周通過一條新勞動法，讓遙距工作的員工能平衡工作與生活。據新規定，僱主被禁止在辦公時間以外聯絡員工，包括打電話、傳送文字訊息及電郵，違者將受罰。

綜合外媒報道，此法例還規定公司須為員工支付因遙距工作而產生的額外費用，包括電費、上網費，但不包括水費。僱主可把這些成本作為業務費用，申請報銷。不過，新法例不適用於少於10名員工的公司。

最新影片推介：早餐吃方包以為健康血糖反飆升　糖尿科醫生拆解9大飲食陷阱

同時，在新法例下，育有年幼孩子的父母有權在家工作，但無需提前與僱主安排，直至其孩子年滿8歲。此例還規定，公司至少每兩個月組織1次下屬之間的真人會面，以減少員工在家工作的孤獨感，

葡萄牙勞動、團結和社會保障部長Ana Mendes Godinho表示：「我們認為，對於『數碼遊牧民族』和遙距工作人士而言，葡萄牙是世上其中一個最佳生活地點，我們希望吸引他們到葡萄牙」。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【過勞都市】香港連續2年蟬聯「全球最累城市」 打工仔每周工時超標29%【附12大過勞症狀Checklist】
11:27 2021/06/01
【過勞都市】香港連續2年蟬聯「全球最累城市」 打工仔每周工時超標29%【附12大過勞症狀Checklist】
【BIG 4】31歲安永會計師經理曠工　同事上門搵人揭在家猝死
15:13 2019/05/11
【BIG 4】31歲安永會計師經理曠工　同事上門搵人揭在家猝死
【過勞猝死】每月OT逾100小時　工程師過勞心肌梗塞猝死【附12大過勞徵兆】
10:29 2020/11/11
【過勞猝死】每月OT逾100小時　工程師過勞心肌梗塞猝死【附12大過勞徵兆】

你可能感興趣

【過勞都市】香港連續2年蟬聯「全球最累城市」 打工仔每周工時超標29%【附12大過勞症狀Checklist】
11:27 2021/06/01
【過勞都市】香港連續2年蟬聯「全球最累城市」 打工仔每周工時超標29%【附12大過勞症狀Checklist】
【BIG 4】31歲安永會計師經理曠工　同事上門搵人揭在家猝死
15:13 2019/05/11
【BIG 4】31歲安永會計師經理曠工　同事上門搵人揭在家猝死
【過勞猝死】每月OT逾100小時　工程師過勞心肌梗塞猝死【附12大過勞徵兆】
10:29 2020/11/11
【過勞猝死】每月OT逾100小時　工程師過勞心肌梗塞猝死【附12大過勞徵兆】
健康問題 在家工作 遙距工作 過勞 葡萄牙

最高瀏覽

【溫柔嫲嫲】小三孫女考試得51分崩潰痛哭　嫲嫲一句話化解被讚最強家教
15:20 2021/11/10
【溫柔嫲嫲】小三孫女考試得51分崩潰痛哭　嫲嫲一句話化解被讚最強家教
【無情親戚】父獨力照顧嫲嫲多年獲送樓　阿叔上門迫分身家︰唔分錢死嗰日燒屍
12:50 2021/11/11
【無情親戚】父獨力照顧嫲嫲多年獲送樓　阿叔上門迫分身家︰唔分錢死嗰日燒屍
【明星豪宅】陳凱琳教整甜品令豪宅內部曝光　鄭嘉穎夫婦何文田千呎單位享維港靚景
11:04 2021/11/11
【明星豪宅】陳凱琳教整甜品令豪宅內部曝光　鄭嘉穎夫婦何文田千呎單位享維港靚景