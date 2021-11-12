【保障員工】葡萄牙立例禁僱主下班後聯絡員工　在家工作須補償電費上網費

▲ 葡萄牙立例禁止僱主在辦公時間以外聯絡員工。

都市人加班問題嚴重，甚至出現過勞死情況。由於疫情下在家工作的員工激增，為應對社會新趨勢，葡萄牙議會上周通過一條新勞動法，讓遙距工作的員工能平衡工作與生活。據新規定，僱主被禁止在辦公時間以外聯絡員工，包括打電話、傳送文字訊息及電郵，違者將受罰。

綜合外媒報道，此法例還規定公司須為員工支付因遙距工作而產生的額外費用，包括電費、上網費，但不包括水費。僱主可把這些成本作為業務費用，申請報銷。不過，新法例不適用於少於10名員工的公司。

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同時，在新法例下，育有年幼孩子的父母有權在家工作，但無需提前與僱主安排，直至其孩子年滿8歲。此例還規定，公司至少每兩個月組織1次下屬之間的真人會面，以減少員工在家工作的孤獨感，

葡萄牙勞動、團結和社會保障部長Ana Mendes Godinho表示：「我們認為，對於『數碼遊牧民族』和遙距工作人士而言，葡萄牙是世上其中一個最佳生活地點，我們希望吸引他們到葡萄牙」。

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責任編輯：羅嘉欣