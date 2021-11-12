【醫生註冊條例】醫委會委員鄧惠瓊任特別註冊委員會主席　港府盼明年上半年訂定首批認可醫學資格名單

▲ 香港醫務委員會委員鄧惠瓊。（資料圖片）

政府今日（12日）宣布，根據經修訂的《醫生註冊條例》成立特別註冊委員會（委員會），並委任鄧惠瓊教授出任委員會主席，陳永佳、許美嫦和胡定旭為委員會成員，由今年11月15日起生效，任期3年。



鄧惠瓊教授、陳永佳及許美嫦均以香港醫務委員會委員身分加入委員會，他們日後如不再出任醫委會委員，其委員會任期將會中止。委員會的組成除包括四名由行政長官委任的成員外，亦有六名當然成員。



委員會是設於醫委會轄下的法定組織，負責檢視與香港兩所大學醫學院課程有相若質素的非本地醫學院課程，從而訂定認可醫學資格名單，交由醫生註冊主任（即衞生署署長）公布。持認可醫學資格的非本地培訓醫生，如符合相關條件可循特別註冊途徑來港，於公營醫療機構擔任醫生工作，並在服務一定年期、取得認可專科資格及通過嚴格評核後獲得正式註冊在港執業行醫。



政府期望委員會能於明年上半年內訂定首批認可醫學資格名單，讓合資格的非本地培訓醫生可循特別註冊途徑來港於公營醫療機構服務。



食物及衞生局局長陳肇始說，因應公營醫療系統醫生不足，市民均期望有更多合資格的非本地培訓醫生來港服務。鄧惠瓊在醫學教育及公共服務方面擁有豐富經驗，她有信心在其領導下，委員會能有效履行其法定職責，盡早訂定認可醫學資格名單。



她又說，另外三名委員在不同領域，包括會計、法律和病人權益具相當經驗和專業知識，有信心他們與另外六位來自公營醫療機構和法定組織的高層管理人員可提供寶貴意見，確保委員會能順利及按時訂定名單。

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記者：郭詩詩