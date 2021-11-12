【著數優惠】領展29個商場推出聖誕幸運大抽獎　送逾1,000萬獎品+頭獎周生生10萬足金禮券

▲ 領展一連6星期送出超過1,000萬元的獎品及現金禮券。（機構提供）

為迎接聖誕佳節，領展即將推出「聖誕二重賞．幸運大抽獎」活動，於樂富廣場及街市、鯉魚門廣場、TKO Gateway及街市等29個指定商場一連6星期送出超過65,000份獎品，總值超過1,000萬元，為大家打造滿載而歸的冬日。

顧客只需登記成為領展會員，於11月15日至12月31日活動期間，於29個指定商場或街市即日以電子貨幣消費滿$300或以上，即可同時獲得即抽即中獎及終極大抽獎機會一次；而即日以電子貨幣消費滿$500或以上，即可同時獲得即抽即中獎及終極大抽獎機會兩次。

終極大抽獎將於2022年1月5日進行抽獎，並於1月10日公布結果，頭獎包括周生生10萬元足金禮券，並亦有機會贏走尚品5萬元禮券、PanaShop 3 萬元禮券、iPhone 13及Dyson風筒等獎品，萬勿錯過。

▲ 終極大抽獎頭獎送出周生生10萬元足金禮券。（機構提供）

大抽獎更設有兩個特別大獎，包括與近期人氣飆升的Mirror排舞導師Rock Sir學跳舞，以及向香港首位職業西洋拳拳擊手曹星如學打拳，與他們共渡好運聖誕。

而即抽即中獎獎品超過65,000份，種類包羅萬有，例如有價值$500、$200及$100的餐飲現金券、氣炸鍋、雙層小電鍋等家用電器及保健食品等，讓大家滿載而歸。

活動詳情可留意︰https://www.linkhk.com

記者︰黃依情