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【天氣預測】天文台料周末日間最高25度　下周三最高達27度

社會 12:29 2021/11/12

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

天文台預測今日本港地區天氣非常乾燥，下午大致天晴，今晚部分時間多雲。（資料圖片）

天文台今日（12日）表示，早上天氣清涼，氣溫介乎15至21度，在廣東沿岸地區仍有中雲覆蓋，預料這些中雲有所東移，日間有陽光。預計明天繼續受東北季候風影響，日間氣溫最高25度，在廣東沿岸地區仍會普遍晴朗及日夜溫差較大。至於下周初東北季候風有所緩和，日間氣溫隨後回暖。

天文台預測今日本港地區天氣非常乾燥，下午大致天晴，今晚部分時間多雲，吹和緩北至東北風，離岸風勢間中清勁，多處地區的相對濕度下降至40%以下。展望明天週末期間大致天晴及乾燥，新界地區日夜溫差較大，下周初日間相當溫暖，預料一股東北季候風補充會在下周後期抵達廣東沿岸。

根據天文台9天天氣預報，明天（13日）及後天（14日）大致天晴及乾燥，氣溫介乎20至25度，下周三（17日）短暫時間有陽光，日間氣溫最高27度。

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記者：余思嵐

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