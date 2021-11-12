【2021聖誕節】一文看清全港6大商場聖誕活動 + 迪士尼打卡熱點【內附詳情】

▲ 奧海城以迪士尼經典角色打造5大互動體驗區，大人小孩更可以AR互動遊戲參與任務，有趣刺激。（商場提供）

今個聖誕，屯門市廣場、奧海城、荃新天地、尖沙咀中心、帝國中心，連同利東街，將與迪士尼合作，由即日至明年1月2日期間攜手打造「Disney Winter Celebration」活動，齊集多個迪士尼至愛品牌，為大小朋友帶來跨商場聖誕聯歡派對。

尖沙咀中心及帝國中心《尖東聖誕燈飾亮燈》

尖沙咀中心及帝國中心的聖誕燈飾已率先亮起，為維港兩岸市民預告各大商場聖誕活動。巨型LED燈幕牆會獨家播放 Disney+ 六大品牌的聖誕燈飾影片。麼地里的聖誕燈海今年會以 Disney+ 的四大品牌為主題，包括迪士尼、彼思、Marvel 及星球大戰。

▲ 尖沙咀中心及帝國中心的巨型LED幕牆燈飾為大家帶來震撼視覺效果。（商場提供）

屯門市廣場《奇妙飄雪聖誕 Magical Snowy Christmas》

7.5米高奇妙夢想城堡裝置破天荒首現於屯門市廣場，配上炫亮注目的光影效果，指定日子更有浪漫氣氛滿瀉的飄雪匯演，猶如置身外國。多個迪士尼人物裝置包括米奇、米妮、唐老鴨及高飛將於場內以全新聖誕造型現身，與大家暢遊不同巨型主題打卡位置。場內更設3個互動嘉年華攤位遊戲、週末及假日期間更特設獨家迪士尼主題工作坊，讓公眾可親手製作迪士尼立體聖誕卡及閃亮聖誕樹。

冬日飄雪匯演

日期：11月21及28日；12月4、5、11、12、18、19、24 - 27、31日及2022年1月1日

時間：4pm、6pm、8pm

奧海城《Disney Classic Stories Library》

今個聖誕，奧海城打造全新迪士尼經典珍藏館，包括「獅子王特訓基地」、「小飛象雜技團體驗」、「小飛俠尋找長不大的密碼」、「小木偶奇遇劇場」及「小鹿斑比叢林快拍」5 大互動體驗區。讓大家化身故事主角進行各種挑戰，更可以遊走奧海城各處以AR互動遊戲揭開動人故事中的驚喜，完成任務即可以解鎖不同角色，搜集角色後便可自選制定印有名字的限量角色筆記簿帶回家。

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荃新天地《冰雪夢幻聖誕 Snowy Fantasy Christmas》

荃新天地已化成唯美動人的冰晶聖誕小鎮，愛莎女王更會於中庭的炫白冰雪水晶庭園恭迎大家，而安娜女王亦會與大家結伴踏上冰雪階梯之旅。可愛的小白更會於週末及假日期間為大家安排充滿節慶歡樂氣氛的飄雪效果。場內更有期間限定店發售全新系列精品及主題親子工作坊。

期間限定店

日期：11月16日至2022年1月2日

時間：11am至9pm

地點：荃新天地1期中庭

利東街《Shine Like A Princess 》

迪士尼公主將於利東街華麗登場！整條利東街大道將以公主皇冠圖騰的燈飾貫穿，於晚間熠熠生輝的中庭將會成為華麗高貴的舞會場景。每晚更會上演光影音樂秀，配以家傳戶曉的公主音樂劇主題曲及聖誕歌曲，讓利東街的節日派對氣氛更加濃厚。中庭同時設置了一棵達10米高之巨型聖誕樹，必成全城打卡熱點！

▲ 真人大小的愛莎女王和安娜女王已進駐商場恭迎大家。（商場提供）

聖誕音樂燈光匯演

日期：11月26日至2022年1月2日

時間：6pm至10pm（每小時 1 次）

閃亮公主派對

日期：12月4、11、18、25 - 27日

時間：1pm至5pm

冬日浪漫飄雪

日期：12月23 - 26、30 - 31、24 - 26日及2022年1月1 - 3日

時間：3pm、5pm、7pm

多個深受大家喜愛的角色，包括迪士尼的愛莎女王、米奇老鼠、小木偶皮諾丘，彼思的胡迪、巴斯光年，Marvel的鐵甲奇俠，星球大戰的曼達洛人等人氣角色將以不同形式現身各大商場。市民只需將與角色的打卡照上載至Instagram或Facebook時輸入#SinoMalls2021 #信和集團商場2021，即有機會贏取 「最有人氣照片獎」及「最具創意照片獎」及獲得豐富獎品包括迪士尼禮品。

記者：王嵐