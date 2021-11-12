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【親子好去處】科學園嘉年華玩AR棋盤認識道路安全　親子同樂可一嘗道路指揮家滋味

休閒消費 12:54 2021/11/12

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

「馬路如虎口」、「揸車要留神」是港人耳熟能詳的道路安全宣傳口號。道路安全議會將於香港科學園舉行「道路安全議會48周年典禮棋定定嘉年華」，透過互動AR、VR及XR虛擬實景，大玩結合科技的有趣遊戲，提高大小朋友道路安全知識。

是次的嘉年華運用大量科技元素，場內設有5大專區，AR實體遊戲以棋盤作主題，參加者需根據遊戲指示，到園內不同地點參與任務，棋盤亦設有監獄和機會卡等，一不小心便會掉進監獄！

XR遊戲考驗參加者速度及靈活度，參加者在限時1分鐘內，在單車上盡力轉動齒輪，透過XR熒幕接住最多活潑的留心蛋，並同時避開一眾邪惡蛋。

    點擊圖片放大
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而在VR遊戲區，參加者則可一嘗扮演道路指揮家的滋味，指揮行人與車輛使用道路，提點行人在轉燈時需加快腳步過馬路，另一區內遊戲則讓參加者化身為道路安全大使，邊跑步邊提醒行人不可衝紅燈過馬路，或踩單車時要佩戴安全帽等。

同場亦設有相片上載區及多個攤位遊戲，上載場內遊戲相片至個人社交平台，可獲取印花以換領各款留心蛋紀念品，亦可即場打印相片。攤位遊戲則包括交通乒乓球、拼圖等；吉祥物留心蛋也會遊走場內，與市民打卡留念，大家記得要遵守道路安全守則，企定定不要橫衝直撞！

道路安全議會48周年典禮棋定定嘉年華

日期︰11月20日

時間︰10am–4pm

地點︰香港科學園（大廣場及科技大道東）

記者︰李越樺

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