【飲食優惠】香港朗廷酒店老字號紐約餐館重開 Main St. Deli每日推不同超值優惠【內附詳情】
位於香港朗廷酒店低層大堂餐廳 Main St. Deli 將於11月15日重新開幕，餐廳設計富有懷舊色彩，繼續以一貫美式小餐館風格為主打，供應正宗紐約風味美食。除了多款即點即製漢堡、全日早餐外，一系列魯賓及美式三文治亦甚受歡迎，招牌12吋長無敵怪獸漢堡更是份量十足，絕對適合一大班朋友一起分享。
另外餐廳更有供應經典美式奶昔及多款特色甜品，包括巨型紐約芝士蛋糕及紅絲絨朱古力蛋糕。為慶祝餐廳隆重開幕，由11月15日至12月14日期間每天推出不同超值精選優惠：
星期一 | Monster Challenge
與為食朋友2人同行，在限時10分鐘內挑戰成功把「無敵怪獸」餐單上的其中一項美食完成，Main St. Deli即免費送你該美食驚喜。
星期二 | Double Up Reuben
逢星期二，只需購買一份經典魯賓三文治，即可免費升級至雙倍大小享用。
星期三 | Ultimate Wings Night
2小時內盡享6種不同風味的特色雞翼，保證能觸動你的味蕾。
星期四 | All-Day Happy Hour
為慶祝周末的到來，凡惠顧指定美點，即可享用免費Brooklyn手工啤酒乙枝。
星期五 | Brooklyn Beer Buckets
凡購買半打Brooklyn手工啤酒，即可免費獲贈額外兩枝同款手工啤酒，盡情暢飲。
星期六 | Jumbo Milkshakes
以1杯令人垂涎的奶昔及2款精選美點開展美好的周六，凡惠顧以上組合，奶昔即可免費升級至Jumbo份量（1升）。升級口味包括呍呢嗱、士多啤梨及朱古力。
星期日 | Funday with Family
來Main St. Deli享受專屬你的星期日家庭樂吧！從自選餐牌中惠顧2份或以上的正價美點，即可免費獲贈兒童套餐1份。
查詢：2132 7898
記者：郭秀芳