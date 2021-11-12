【飲食優惠】香港朗廷酒店老字號紐約餐館重開　Main St. Deli每日推不同超值優惠【內附詳情】

▲ 招牌12吋長無敵怪獸漢堡更是份量十足。(酒店提供)

位於香港朗廷酒店低層大堂餐廳 Main St. Deli 將於11月15日重新開幕，餐廳設計富有懷舊色彩，繼續以一貫美式小餐館風格為主打，供應正宗紐約風味美食。除了多款即點即製漢堡、全日早餐外，一系列魯賓及美式三文治亦甚受歡迎，招牌12吋長無敵怪獸漢堡更是份量十足，絕對適合一大班朋友一起分享。

▲ 香港朗廷酒店低層大堂餐廳 Main St. Deli 將於11月15日重新開幕，餐廳設計富有懷舊色彩。(酒店提供)

另外餐廳更有供應經典美式奶昔及多款特色甜品，包括巨型紐約芝士蛋糕及紅絲絨朱古力蛋糕。為慶祝餐廳隆重開幕，由11月15日至12月14日期間每天推出不同超值精選優惠：

星期一 | Monster Challenge

與為食朋友2人同行，在限時10分鐘內挑戰成功把「無敵怪獸」餐單上的其中一項美食完成，Main St. Deli即免費送你該美食驚喜。

星期二 | Double Up Reuben

逢星期二，只需購買一份經典魯賓三文治，即可免費升級至雙倍大小享用。

星期三 | Ultimate Wings Night

2小時內盡享6種不同風味的特色雞翼，保證能觸動你的味蕾。

星期四 | All-Day Happy Hour

為慶祝周末的到來，凡惠顧指定美點，即可享用免費Brooklyn手工啤酒乙枝。

星期五 | Brooklyn Beer Buckets

凡購買半打Brooklyn手工啤酒，即可免費獲贈額外兩枝同款手工啤酒，盡情暢飲。

▲ 逢星期二，只需購買一份經典魯賓三文治，即可免費升級至雙倍大小享用。(酒店提供)

星期六 | Jumbo Milkshakes

以1杯令人垂涎的奶昔及2款精選美點開展美好的周六，凡惠顧以上組合，奶昔即可免費升級至Jumbo份量（1升）。升級口味包括呍呢嗱、士多啤梨及朱古力。

星期日 | Funday with Family

來Main St. Deli享受專屬你的星期日家庭樂吧！從自選餐牌中惠顧2份或以上的正價美點，即可免費獲贈兒童套餐1份。

查詢：2132 7898

記者：郭秀芳