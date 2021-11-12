【外傭檢疫】 沙田萬怡酒店12月8日起供外傭檢疫　下周一起可預約【附詳情】

▲ 沙田萬怡酒店12月8日起供外傭檢疫，下周一起可預約。（資料圖片）

勞工處今日（12日）宣布，由12月8日起，增設香港沙田萬怡酒店為指定檢疫設施，提供共500個房間供外傭作檢疫用途。這是在大嶼山竹篙灣檢疫中心及青衣華逸酒店以外新增的指定檢疫設施。此外，荃灣絲麗酒店將由12月1日起留作其他檢疫用途，而香港沙田萬怡酒店提供作為指定檢疫設施的房間數目將較荃灣絲麗酒店為多。

外傭僱主及職業介紹所可於11月15日上午9時30分起，在香港沙田萬怡酒店的網上預約系統預訂房間，每個房間每晚收費650元（包括三餐膳食及所有費用）。酒店會因應整體訂房情況調整每日可供預訂房間數目。在收到預約後，酒店會逐一與訂房人士確認預約及安排辦理相關手續。酒店會要求訂房人士提供外傭的護照副本、有效的工作簽證及認可疫苗接種紀錄，以核實外傭身分。待酒店發出訂房確認通知書後，便完成預約程序。外傭入住設施時，亦須提供上述文件以供查核。

預約時間：11月15日上午9時30分起（下周一） 啟用日期：12月8日 收費：每晚650元（包括三餐膳食及所有費用） 所需文件： 1)外傭的護照副本 2)有效的工作簽證 3)認可疫苗接種紀錄 程序： 1)在香港沙田萬怡酒店的網上預約系統預訂房間 2)與酒店確認預約及安排 3)提供所需文件予酒店 4)酒店發出訂房確認通知書 5)外傭入住設施時，亦須提供上述文件以供查核

勞工處發言人提醒，僱主及職業介紹所在安排外傭來港時，須預留足夠時間準備所需文件及辦理程序，並務必在成功預訂指定檢疫設施房間後，才為外傭訂購機票。如訂房人士未有於指定時間內遞交所需文件或繳交費用，其預約可能會被取消。如外傭在來港前確診，或因航空公司修改╱取消航班，又或受封城影響，因而須修改或取消房間預訂，並能於入住日前提交相關證明文件，訂房人士可獲退回已繳交的費用。如因其他特殊情況而須更改入住日期，酒店會按個別情況酌情處理。如外傭未有指定檢疫設施的訂房確認通知書，會被禁止登機前往香港，或可能在抵港後被拒絕入境。

發言人表示，政府明白本地家庭對外傭的需求，然而環球疫情嚴峻，當局仍須堅守外防輸入的政策，在風險可控的情況下，逐步有序地讓外傭來港。政府會在考慮環球及本地疫情後，檢視可否進一步增加指定檢疫設施的數目。

上述入住指定檢疫設施的安排適用於在與香港就認可疫苗接種紀錄達成認可協議的地區。完整地區名單即看：【下一頁】



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記者：黃穎津

