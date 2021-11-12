【奇蹟寶寶】21周早產僅重420克比iPad輕　被指存活率1%奇蹟男嬰破世界紀錄

▲ 21周早產男嬰頑強存活下來，打破世界紀錄。

隨著醫療技術進步，早產嬰兒存活率亦大大提高。美國一名男嬰僅在媽媽腹中21周1日就出生，體重只有420克，比一部iPad還要輕，醫生判斷他的存活率只有1%，沒想到頑強的他成功活下來，更打破「存活下來最早產嬰兒」的金氏世界紀錄（Guinness World Records）。

▲ BB剛出生時，只有420克重。（影片截圖）

嬰兒37周至40周是足月出生，37周以前都被界定為早產。然而，美國男嬰柯蒂斯（Curtis Means），卻比預產期早了將近5個月出生。媽媽巴特勒（Michelle Butler）在去年7月4日誕下龍鳳胎柯蒂斯和克阿斯雅（C'Asya），當時兩兄妹是21周1日的超早產嬰，妹妹不幸在出生一日後夭折，當時醫生評估，柯蒂斯的存活率也不足1%。

這種極端早產的情況下，嬰兒幾乎沒有生存機會，我們通常建議父母抱著孩子，珍惜他們在一起的短暫時間。

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闖生命難關平安出院

沒想到柯蒂斯生命力卻十分頑強，活過一天又一天，醫院亦啟動多項「黃金周計劃」，包括呼吸、體溫調節、營養和液體管理、感染預防和神經系統狀態的臨床指導等。柯蒂斯繼續克服重重困難，情況亦愈來愈好轉。

出生3個月後，柯蒂斯已脫離呼吸機，而且在醫院住了275日，於今年4月出院，現在已經1歲4個月的他，雖然仍要戴氧氣喉和餵食管，但身體很健康，治療師亦在協助他學習如何自主呼吸和用嘴巴進食。

媽媽表示，柯蒂斯還有3名兄姊，她最終可以把柯蒂斯帶回家，讓孩子們相聚是一個驚喜，她會永遠記得這個時刻。她亦感激醫療團隊的支持和幫助，

他們花時間教育我，確保我知道每一步發生甚麼事，他們真的很關心我和兒子。

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責任編輯：王明芳