【周末文娛】西九文化區M+博物館開幕　焦點展品大披露泥人陣夠震撼【多圖】

▲ 西九文化區M+博物館今日開幕，有何重點展品不如即時睇睇！

世界各地的博物館，都有鮮明的個性和主題。期待多時的M+博物館，也終於在11月12日開幕，這個視覺文化博物館，之前因艾未未事件成為熱話，其批判性的作品有否展出，變成了大家關注的焦點。當然，M+於香港定位，放眼於大中華地區、亞洲以至國際，有何重點展廳和展品，不如先睇睇再下判斷。

▲ M+博物館的外觀，儼如一塊倒轉的T型屏幕，佇立於維港岸邊。(攝影︰黃建輝)

最新家庭台影片推介：

西九文化區M+博物館建築高達18層，博物館展覽空間共約1.7萬平方米，內設有33個展廳、3間戲院、多媒體中心、研究中心，以及商店及餐廳等。期待多年，館終於昨天開放，它現時設有6個展覽，展出約1,500件藏品，包括視覺藝術、流動影像、設計品、建築項目、檔案藏品等。至於大家關注艾未未的「中指天安門」作品則沒有亮相，西九董事局主席唐英年也表示「其中指系列一套有二十多張，因此不是一張不展出，而是整個系列目前都不展出。」

▲ M+由建築團隊Herzog & de Meuron設計，轉彎抹角都有驚喜。 (攝影︰馮柏偉)

▲ M+的「焦點空間」是間混凝土的「壁室」，展出了南韓藝術家組合 Young-Hae Chang Heavy Industries 的新作《被釘十字架的電視機──天堂也不聽的禱告，引人深思世上的權力和無意義的瘋狂，佈局有點安藤忠雄「光之教堂」的味道。(攝影︰馮柏偉)

展出艾未未作品《洗白》

當然，M+作為一所聚焦當代藝術的視覺文化博物館，也不能完全避開具爭議和批判性的作品，否則毫無稜角和火氣，就有違創意精神。沒有中指系列，反而在希克展廳（Siggs）有艾未未的陶罐裝置作品《洗白》，主題表示「在多年後的今日，有些白漆逐漸脫落，陶罐的紋樣，再次露出，表明粉飾洗白不僅無法完全掩蓋過去，而且還會成為歷史的一部分。」另外，也有中國藝術家王興偉在2001年繪畫的《新北京》，焦急的民眾以單車運送淌血的企鵝，兩件作品有何寓意，大家可心領神會，但「放得出來預左你講」的氣度，確實要給M+一個credit，況且唐英年致辭時也多番強調展品符合法律，觀眾們也可「安心服用」。

M+博物館分6個主題，包括講述身份認同的「香港︰此地彼方」、涉及中國題材的「M+希克藏品︰從大革命到全球化」、想像未來的「物件‧空間‧互動」、亞洲風格的「個體‧源流‧表現」、還有「博物館之夢」及「安東尼‧葛姆雷︰亞洲土地」。

地下大堂的展廳 「香港︰此地彼方」，從藝術到建築，由設計到電影，探索香港特質的視覺文化，聚眾多具開拓精神的建築師、設計師和電影製作人，present得相當不錯，也突顯出香港人的精神，頗有彩蛋驚喜。

▼ 點擊圖片放大 +2

1. 「安東尼‧葛姆雷︰亞洲土地」 泥人軍團夠震撼

主題之一有這Antony Gormley的《Asian Field》，藝術家於2003年邀請300多位象山村村民製作近20萬個泥人。當時他只向村民提出三個簡單要求︰泥人的尺寸要如手掌般大小，能單獨站立，還要有一雙眼睛。除此之外，每位創作者皆可隨意發揮。

這組裝置屬於葛姆雷的《土地》系列之一，整個系列的創作歷程始於 1989 年，藝術家先後於澳洲、南北美洲、歐洲和英國等地製作不同版本。觀眾在展廳前，眺望《亞洲土地》一片如海的泥人，或許會有被成千上萬對眼睛凝視的感覺，從而思考個體與集體的關係。

▲ M+博物館已在昨天開幕，展廳「安東尼‧葛姆雷：亞洲土地」中的泥人陣是其亮點之一， 觀眾參觀時，或許會有被成千上萬對眼睛凝視的感覺。(攝影︰黃建輝)

▲ (攝影︰黃建輝)

2. 「M+希克藏品︰從大革命到全球化」 中國當代藝術衝擊

當代中國藝術在國內歷經多番變化，「從大革命到全球化」就探索1978年改革開放以來，至全球化中對社會和經濟帶來的變革。藝術家開始與外國藝術家作交流，他們挑戰傳統觀念和舊有的藝術形式，勇於嘗試新的媒介，也成就了北京 789藝術區的蓬勃。1989年天安門的示威抗議、柏林圍牆倒下，到1991年蘇聯解體，多方面的題材也有觸及。作品有張曉剛的《血緣——大家庭 17號》、林天苗的裝置藝術《辮》、耿建翌的油畫《第二狀態》等等。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

3. 「個體‧源流‧表現」 亞洲崛起藝術視野

在南展廳中，這展覽由亞洲視角出發，透過6個部分介绍戰後藝術，從全球藝術的發展到亞洲主要前藝術運動，入口已有呂壽琨、劉國松的現代水墨畫。另外，也有日本「具體美術協會」的作品， 以「做別人沒有做過的事」為宗旨，發起激進的藝術實驗。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

4. 「物件．空間．互動」 塑造身份 想像未來

個人認為在東展廳的這個「物件．空間．互動」展覽最為精采。展中有亞洲內外的設計與建築，逾500件建構社會、塑造身份和想像未來的物件。亮點之一是一間80年代在東京營業的《清友壽司吧》在香港重建。設計師倉俁史朗以趣味盎然手法處理外形，顧客進門進入室內，會先經過一道鮮藍色的曲面牆，此牆與色調暗沉的鋼板外牆成對角，上菜的吧枱和地板都採用花崗岩磚，設計在當年而言屬於前衛。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

另外，也有大橋晃朗在1986年製造的《Hannan長椅》，他從各種家具類型和文化參照元素中擷取創作靈感。這張梳化的靠背裝有渦卷形的金屬骨架，開上面的彩色拼布，造型誇張。覆蓋在軟墊上的復古印尼蠟染布料，令人想起亞洲人席地而坐的傳統。

▲ 精品部有垃圾蟲的產品出售，充滿香港精神。(攝影︰黃建輝)

▲ 精品部劃分為不同的主題區，如這個是藝術家江康泉（江記）的視覺藝術紀念品。(攝影︰黃建輝)

▲ 站在M+博物館一樓的露台，正可眺望維港景緻。 (攝影︰馮柏偉)

M+博物館大樓

地址：西九文化區博物館道38號

開幕日期：11月12日

開放時間：逢周二至周四、週末及公眾假期於10am至6pm開放，周五的開放時間延長至10pm，周一休館。

入場收費：首一年免費入場，其後正價收費，成人$120、優惠（7 至 17 歲兒童、60 歲及以上長者、全日制學生和殘疾人士及其陪同者）$60、6 歲及以下兒童免費入場

記者︰馮柏偉



