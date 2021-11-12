【煽動刊物】涉串謀發布煽動刊物　言語治療師兩成員高院申保釋被拒

▲ 工會主席及秘書向高院申請保釋，法官今（12日）聽取陳詞後，駁回保釋申請。(資料圖片)

香港言語治療師總工會5名成員涉串謀刊印分發《羊村守衛者》等共3本刊物，被控串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪，案件早前提堂，5人還押候訊。其中工會主席及秘書向高院申請保釋，法官今（12日）聽取陳詞後，駁回保釋申請。

兩名申請人為伍巧怡及黎雯齡，伍早前由資深大律師潘熙代表，並已完成陳詞，押後至今天等候判決。黎今由資深大律師夏博義代表，律政司則由署理副刑事檢控專員周天行代表，法官陳慶偉聽取陳詞後拒絕保釋申請。

案中5名被告為工會主席黎雯齡（25 歲）、副主席楊逸意（27 歲）、秘書伍巧怡（28歲）、司庫陳源森（25歲）及委員方梓皓（26歲）同被控1項串謀刊印、發布、分發、展示及/或複製煽動刊物罪。

控罪指，5名被告於2020年6月4日至2021年7月22日期間，一同串謀黃凱晴及其他人，刊印、發布、分發、展示及/或複製煽動刊物，包括3本名為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》的書，意圖引起憎恨或藐視香港政府或激起對其離叛；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。

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記者：林育慧