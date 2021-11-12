【露營郊遊】露營友背囊放巴士輪椅位　網民影相公審批阻塞通道掀激辯

▲ 露營友背囊放巴士輪椅位，網民影相公審批阻塞通道掀激辯。

天氣轉涼，不少人都會趁機郊遊、露營。不過，近日有網民發文，指乘搭巴士時發現有露營人士將大型背囊放在輪椅停放區，批評此舉阻塞通道，不顧其他乘客感受，直言「露營要考牌，露營友搭車都要考牌」。

該名網民於Facebook群組「露營樂」發文並分享圖片，相中可見，巴士的輪椅停放區放了至少6個大背囊及1架手推車，而旁邊通道則站了不少乘客。

露營要考牌，露營友搭車都要考牌......或者點放背囊又會係學問？

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▲ （Facebook群組「露營樂」圖片）

樓主表示，「明白露完營係攰係辛苦嘅」，但理應顧及其他乘客感受，將背囊隨意放在地上，佔用了通道不少位置。你想舒舒服服坐到總站嘅同時，都會有其他人想上到車或者企喺到挨下。樓主呼籲大家多做一步，背囊跟身，便可為其他乘客多留些位置。

貼文一出，引起網民熱議，有人認同樓主，指將背囊放地上會阻礙他人，但亦有不少人反駁，即使背囊跟身，同樣有機會影響其它乘客，質疑樓主為罵而罵，「跟身咪又係阻塞通道，放大髀又頂到隔籬位，咁好啦睇嚟大背囊坐巴士就係罪」、「放呢個位已經算好為人著想，唔通要放路中心？」。

亦有網民認為，帶大型行李乘搭公共交通工具，應想辦法減低對其他乘客的影響，「其實放低唔係問題，問題係幾多人一齊放低」、「如果無咩人唔阻人情況放出嚟我覺得ok嘅，但放得出嚟就唔好坐咁遠囉，有咩爛呀損失就唔好怨人」、「有輪椅人士上車時要優先處理」。

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責任編輯：羅嘉欣